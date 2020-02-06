Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) tarafından genel aydınlatma sayaçlarının Otomatik Sayaç Okuma Sistemleri kapsamına alınması işleminin tamamlanması için verilen süre yıl sonuna kadar uzatıldı.
Genel aydınlatma sayaçlarında otomatik sisteme geçiş süresi uzatıldı
06.02.2020 10:36
Son güncelleme : 06.02.2020 10:36
AA
Genel Aydınlatma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, TEDAŞ tarafından genel aydınlatma sayaçlarının tamamının Otomatik Sayaç Okuma Sistemleri (OSOS) kapsamına alınması için ilan edilen son tarih 31 Aralık 2019'dan, 31 Aralık 2020'ye uzatıldı.
Ayrıca, OSOS kapsamına uygun olduğu halde bu kapsama alınmayan ve TEDAŞ tarafından anlık veya çevrim içi izlenemeyen sayaçların tüketim giderleri için 1 Ocak 2021'e kadar ödeme yapılmaması kararlaştırıldı.
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|37.638.397
|% 2,92
|
|CEMAS
|1,23
|21.521.500
|% 0,82
|
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
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|Alış
|Satış
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|Altın Ons
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|1.558
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|Altın Gr.
|300
|300
|0,38
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|Cumhuriyet
|1.982
|2.012
|-5,00
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|Tam
|1.976
|2.025
|-4,34
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|Yarım
|955
|980
|-2,10
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|Çeyrek
|479
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