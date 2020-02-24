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Giyim devinden flaş Türkiye kararı!

24.02.2020 14:15

Son güncelleme : 24.02.2020 14:30
Giyim perakendecisi Primark`ın sahibi AB Foods`un finans biriminin başında bulunan John Bason, koronvirüsün Çin`den gelen giyim malzemelerinin tedarikini aksatması durumunda, Türkiye, Bangladeş, Kamboçya ve Vietnam ve doğru Avrupa`daki mevcut tedarikçilerle görüşmelerde bulunduklarını açıkladı.



REUTERS

Giyim perakendecisi Primark'ın sahibi AB Foods'un finans biriminin başında bulunan John Bason, Reuters'a yaptığı açıklamada Primark'ın şu anda yaz aylarına kadar yetecek şekilde yeterli stoğa sahip olduğunu söyledi.

Bason, Primark'ın Çin'den toplam giyim malzemelerinin "%40 ila %45'ini" ithal ettiğini söyledi.

Şubat ayı başında Reuters'ta çıkan haberde, Çin'de üretim yaptıran uluslararası hazır giyim firmaların, koronavirüs nedeniyle oluşan üretim riski karşısında Çin siparişlerini kaydırmak için Türk firmalarla görüşmelere başladığı belirtilmişti.

Sektör temsilcileri, söz konusu gelişmenin ardından Türkiye'ye 2 milyar dolarlık sipariş kayması olabileceğini ifade etmişlerdi.




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