Global akıllı telefon satışları 2020 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 20,4 düştü.
Global akıllı telefon satışları geriledi
26.08.2020 08:01
Son güncelleme : 26.08.2020 08:03
Pazar araştırma şirketi Gartner tarafından derlenen verilere göre, global akıllı telefon satışları ikinci çeyrekte 295 milyon adet oldu.
Apple satış adedini neredeyse korumayı başarırken, diğer üreticilerin satışlarında önemli düşüşler yaşandı.
İkinci çeyrekte Apple satışların geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 civarında azalırken, Samsung satışlarında düşüş yüzde 27,1 ve Huawei'nin satışlarında düşüş yüzde 6,8 olarak gerçekleşti.
Çinli akıllı telefon üreticileri Xiomi ve Oppo'nun satışları da sırasıyla yüzde 21,5 ve yüzde 15,9 azaldı.
18:051.092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.114
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.118
En Düşük
1.083
18:057,3961
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0059
|Açılış
|: 7,4340
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
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7,4161
En Düşük
7,3684
18:058,7433
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0033
|Açılış
|: 8,7650
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|Önceki Kapanış
|: 8,7350
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8,7855
En Düşük
8,7115
18:05457,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,84
|Açılış
|: 457,63
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|Önceki Kapanış
|: 458,44
|
460,21
En Düşük
456,80
BIST En Aktif Hisseler18:05
|INTEM
|14,30
|4.239.270
|% 10,00
|
|IZMDC
|19,60
|10.377.859
|% 9,99
|
|KENT
|371,00
|3.688.482
|% 9,99
|
|RALYH
|12,67
|23.858.732
|% 9,98
|
|SERVE
|7,85
|1.706.936
|% 9,94
|
|ARTI
|2,12
|852.206
|% -9,79
|
|BURVA
|54,10
|1.883.449
|% -8,31
|
|MAALT
|84,40
|38.713.147
|% -7,96
|
|EMKEL
|3,04
|103.507.841
|% -7,88
|
|HALKS
|3,34
|219.886
|% -7,73
|
|THYAO
|11,20
|1.786.714.516
|% 1,08
|
|PETKM
|4,11
|1.440.087.134
|% -0,72
|
|SASA
|16,10
|1.362.811.188
|% 8,05
|
|GARAN
|6,77
|924.777.449
|% -2,73
|
|TUPRS
|82,85
|843.906.137
|% -1,72
|
|EKGYO
|1,88
|724.104.615
|% -2,59
|
|YKBNK
|2,06
|783.516.798
|% -3,74
|
|PETKM
|4,11
|1.440.087.134
|% -0,72
|
|GSRAY
|2,87
|689.253.608
|% -1,71
|
|BJKAS
|2,99
|549.644.715
|% -5,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3866
|7,3920
|% 0,02
|
|Euro
|8,7265
|8,7443
|% -0,03
|
|Sterlin
|9,6908
|9,7394
|% 0,81
|
|Frank
|8,1149
|8,1638
|% 0,66
|
|Riyal
|1,9658
|1,9757
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.927
|-1,78
|
|Altın Gr.
|458
|458
|0,18
|
|Cumhuriyet
|3.034
|3.080
|-33,00
|
|Tam
|3.027
|3.104
|-25,23
|
|Yarım
|1.463
|1.501
|-12,20
|
|Çeyrek
|734
|751
|-6,11
|
|Gümüş.Ons
|26,37
|26,42
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|-0,04
|
|B. Petrol
|46,42
|46,42
|0,13
|
Seans Raporu
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17:58YUNSA
Yüzde -7.73 oranında düşüşle 12.29 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 181, 333 adet işlem
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