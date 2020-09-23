Global çinko piyasasında temmuzda arz fazlası arttı.
Global çinko piyasasında arz fazlası arttı
23.09.2020 12:52
Son güncelleme : 23.09.2020 12:53
Uluslararası Kurşun ve Çinko Çalışma Grubu (ILZSG) verilerine göre temmuz ayında global çinko pazarında arz fazlası haziran ayındaki 11 bin 700 tondan 12 bin 200 tona yükseldi.
Yılın ilk 7 ayında ise arz fazlası 265 bin ton oldu. Geçen yılın aynı dönemindeki 141 bin ton açık oluşmuştu.
12:371.105
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 8,61
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096
|
1.106
En Düşük
1.099
12:377,6792
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0169
|Açılış
|: 7,7080
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6830
|
7,6855
En Düşük
7,6530
12:378,9994
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0208
|Açılış
|: 9,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0019
En Düşük
8,9397
12:37465,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -2,41
|Açılış
|: 465,97
|
|Önceki Kapanış
|: 468,39
|
470,11
En Düşük
462,36
BIST En Aktif Hisseler12:33
|ADESE
|2,31
|359.516.573
|% 10,00
|
|ACSEL
|13,42
|3.723.897
|% 10,00
|
|RODRG
|6,38
|2.449.938
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.357,10
|485.563
|% 10,00
|
|CRFSA
|21,80
|67.284.694
|% 9,99
|
|YONGA
|48,16
|583.747
|% -9,98
|
|SUMAS
|35,50
|118.180
|% -9,97
|
|UFUK
|13,40
|185.469
|% -9,95
|
|DAGI
|11,15
|274.022
|% -9,94
|
|AYES
|7,69
|124.163
|% -7,79
|
|SISE
|6,80
|766.465.275
|% 1,64
|
|KRDMD
|3,35
|632.212.660
|% 2,13
|
|PETKM
|4,14
|566.015.545
|% -2,13
|
|ADESE
|2,31
|359.516.573
|% 10,00
|
|GARAN
|6,57
|236.870.356
|% 1,55
|
|KRDMD
|3,35
|632.212.660
|% 2,13
|
|ADESE
|2,31
|359.516.573
|% 10,00
|
|PETKM
|4,14
|566.015.545
|% -2,13
|
|SISE
|6,80
|766.465.275
|% 1,64
|
|IHLAS
|1,09
|114.187.709
|% 2,83
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6768
|7,6806
|% 0,24
|
|Euro
|8,9925
|8,9982
|% 0,22
|
|Sterlin
|9,7371
|9,7859
|% 0,02
|
|Frank
|8,3126
|8,3627
|% 0,15
|
|Riyal
|2,0399
|2,0501
|% 0,11
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.890
|-10,58
|
|Altın Gr.
|466
|466
|-2,53
|
|Cumhuriyet
|3.095
|3.144
|-32,00
|
|Tam
|3.084
|3.161
|-31,28
|
|Yarım
|1.491
|1.529
|-15,13
|
|Çeyrek
|748
|764
|-7,57
|
|Gümüş.Ons
|23,65
|23,69
|-0,71
|
|Gümüş Gr.
|5,83
|5,84
|-0,19
|
|B. Petrol
|41,91
|41,91
|0,20
|