Global çinko piyasasında arz fazlası arttı















Uluslararası Kurşun ve Çinko Çalışma Grubu (ILZSG) verilerine göre temmuz ayında global çinko pazarında arz fazlası haziran ayındaki 11 bin 700 tondan 12 bin 200 tona yükseldi.

Yılın ilk 7 ayında ise arz fazlası 265 bin ton oldu. Geçen yılın aynı dönemindeki 141 bin ton açık oluşmuştu.