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Goldman Sachs, Malezya`ya 2,5 milyar dolar ödedi

28.08.2020 12:24

Son güncelleme : 28.08.2020 13:01
Malezya Kamu Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluğuna karıştığı tespit edilen uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs, uzlaşma bedeli olarak Malezya`ya yapmayı taahhüt ettiği 3,9 milyar dolar ödemenin 2,5 milyar dolarını transfer etti.



AA

Malezya'nın ekonomi gazetesi The Edge Markets'ta yer alan habere göre Goldman Sachs, 1MDB'den dışarıya kaçırılan fonlar için, 29 Ağustos'a kadar Malezya'ya iade etme taahhüdü verdiği paranın ilk ödemesini dün gerçekleştirdi.

2,5 milyar doların güvenli hesap üzerinden Malezya'ya aktarıldığı ve geri kalan 1,4 milyar doların, Malezya hükümetinin bankaya açtığı davaların düşürülmesinin ardından ödeneceği bildirildi.

Goldman Sachs, kaçırılan fonlar için Malezya'ya uzlaşma bedeli ödemeyi 19 Ağustos'ta onaylamıştı. Malezya Başsavcılığı, 1MDB fonuna ait tahvil satışlarında yatırımcıları yanlış bilgilendirip satışlardan elde edilen gelirin kötüye kullanımına aracılık ettiği iddiasıyla Aralık 2018'de Goldman Sachs'a "hile" ve "usulsüzlük" suçlamaları yöneltmişti.

Goldman Sachs'ın yolsuzluğa karışmasının bedeli olarak Malezya, bankadan 6,5 milyar dolar tazminat talep etmişti.

1MDB yolsuzluğu

Eski Başbakan Necip Rezak tarafından 2009'da kurulan ve 2015'te yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen 1MDB fonundan 4,5 ila 7 milyar dolar para kaçırıldığı tahmin ediliyor.

Yolsuzluğa karışan eski Başbakan Necip Rezak'a 12 yıl hapis ve 210 milyon Malezya ringgiti (341 milyon TL) para cezası verilirken, Malezya 12 ülkede kayıp fonların peşinden gitmeyi sürdürüyor.


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