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Goldman Sachs, S&P 500 için yıl sonu hedefini yükseltti

17.08.2020 11:03

Son güncelleme : 17.08.2020 11:09
Goldman Sachs analisti David Kostin de S&P 500 için yıl sonu hedefini yükselten analistler arasına katıldı.



Yardeni Research'den Yardeni ve RBC Capital Markets'dan Lori Calvasina'nın ardından David Costin de S&P 500 için yıl sonu hedefini 3000 puandan 3600 puana çıkardı.

S&P 500 endeksi cuma günü 3372,85 puandan kapanmıştı. Vadeli S&P 500 endeksi ise şu sıralarda Cuma gününe göre 10,25 puan artışma 3371,75 puan seviyesinde.


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