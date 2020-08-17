Goldman Sachs analisti David Kostin de S&P 500 için yıl sonu hedefini yükselten analistler arasına katıldı.
Goldman Sachs, S&P 500 için yıl sonu hedefini yükseltti
17.08.2020 11:03
Son güncelleme : 17.08.2020 11:09
Yardeni Research'den Yardeni ve RBC Capital Markets'dan Lori Calvasina'nın ardından David Costin de S&P 500 için yıl sonu hedefini 3000 puandan 3600 puana çıkardı.
S&P 500 endeksi cuma günü 3372,85 puandan kapanmıştı. Vadeli S&P 500 endeksi ise şu sıralarda Cuma gününe göre 10,25 puan artışma 3371,75 puan seviyesinde.
10:521.084
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,30
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.084
|
1.090
En Düşük
1.077
10:527,3945
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0374
|Açılış
|: 7,4160
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4150
|
7,3960
En Düşük
7,3558
10:528,7608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0469
|Açılış
|: 8,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7250
|
8,7724
En Düşük
8,7054
10:52464,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 4,28
|Açılış
|: 464,39
|
|Önceki Kapanış
|: 460,11
|
465,03
En Düşük
457,31
BIST En Aktif Hisseler10:52
|KENT
|2.518,80
|7.730.197
|% 10,00
|
|ALCTL
|22,02
|39.032.953
|% 9,99
|
|GLRYH
|18,29
|94.413.014
|% 9,98
|
|YONGA
|28,26
|58.244
|% 9,96
|
|RTALB
|52,00
|262.517.384
|% 9,94
|
|RALYH
|14,50
|956.725
|% -9,99
|
|BURVA
|49,42
|798.281
|% -9,98
|
|KLGYO
|7,55
|21.959.537
|% -9,90
|
|SILVR
|4,50
|36.437.784
|% -9,82
|
|MSGYO
|3,40
|473.491
|% -9,81
|
|RTALB
|52,00
|262.517.384
|% 9,94
|
|EKGYO
|1,94
|224.309.769
|% 0,52
|
|PETKM
|3,76
|203.516.402
|% 4,16
|
|GARAN
|6,79
|145.846.299
|% 0,15
|
|ASELS
|17,36
|140.692.535
|% 0,52
|
|EKGYO
|1,94
|224.309.769
|% 0,52
|
|PETKM
|3,76
|203.516.402
|% 4,16
|
|KRDMD
|2,77
|108.708.297
|% 1,47
|
|KARSN
|2,95
|101.886.172
|% -2,64
|
|SKBNK
|1,47
|39.939.253
|% 0,00
|
|10:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3919
|7,3974
|% 0,55
|
|Euro
|8,7549
|8,7642
|% 0,58
|
|Sterlin
|9,6478
|9,6962
|% 0,52
|
|Frank
|8,1076
|8,1565
|% 0,58
|
|Riyal
|1,9644
|1,9743
|% 0,44
|
|10:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|11,54
|
|Altın Gr.
|464
|464
|4,03
|
|Cumhuriyet
|3.086
|3.173
|51,00
|
|Tam
|3.056
|3.134
|25,39
|
|Yarım
|1.477
|1.516
|12,28
|
|Çeyrek
|741
|758
|6,14
|
|Gümüş.Ons
|26,82
|26,86
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|0,12
|
|B. Petrol
|45,02
|45,02
|0,22
|
Seans Raporu
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BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 95 kaybederek (% -0.08 ) 1, 219
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