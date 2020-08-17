Goldman Sachs, S&P 500 için yıl sonu hedefini yükseltti















Yardeni Research'den Yardeni ve RBC Capital Markets'dan Lori Calvasina'nın ardından David Costin de S&P 500 için yıl sonu hedefini 3000 puandan 3600 puana çıkardı.

S&P 500 endeksi cuma günü 3372,85 puandan kapanmıştı. Vadeli S&P 500 endeksi ise şu sıralarda Cuma gününe göre 10,25 puan artışma 3371,75 puan seviyesinde.