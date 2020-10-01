Goldman Sachs işten çıkarmalara devam edecek















Goldman Sachs Group sözcüsü, koronavirüs salgını nedeniyle ara verdikleri işten çıkarma planına "ılımlı sayıda işten çıkarma" ile devam edeceklerini duyurdu.

Sözcü, "Salgın ile birlikte Şirket, işgücü azaltımını askıya aldığını açıklamıştı. Şimdi, işgücü azaltımının ılımlı bir sayıda işten çıkarma ile devam etmesine karar verildi" diye konuştu.

Bloomberg News, Goldman Sachs'ın işgücünün yaklaşık yüzde 1'ini oluşturan 400 kişiyi işten çıkaracağını öne sürmüştü.