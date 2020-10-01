Goldman Sachs, koronavirüs nedeniyle ara verdiği işten çıkarmalara devam edecek.
Goldman Sachs işten çıkarmalara devam edecek
01.10.2020 07:42
Son güncelleme : 01.10.2020 07:46
Goldman Sachs Group sözcüsü, koronavirüs salgını nedeniyle ara verdikleri işten çıkarma planına "ılımlı sayıda işten çıkarma" ile devam edeceklerini duyurdu.
Sözcü, "Salgın ile birlikte Şirket, işgücü azaltımını askıya aldığını açıklamıştı. Şimdi, işgücü azaltımının ılımlı bir sayıda işten çıkarma ile devam etmesine karar verildi" diye konuştu.
Bloomberg News, Goldman Sachs'ın işgücünün yaklaşık yüzde 1'ini oluşturan 400 kişiyi işten çıkaracağını öne sürmüştü.
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