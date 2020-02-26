Google ve Microsoft Çin’deki üretimlerini Güneydoğu Asya’ya taşıyor













DHA

Ayrıca, Microsoft da Vietnam'daki bazı dizüstü ve masaüstü bilgisayarlarını Vietnam’da üretmeye başlayacak. Geçen sene, birçok teknoloji şirketi, Çin ve ABD arasındaki ticaret gerilimlerinin artması ve anlaşmazlıktan kaynaklanan tarifeler nedeniyle ürünlerinin üretimi için başka ülkeleri düşünmeye başlamıştı.