Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından rekor tazeledi! Gram altın 497,6 liradan işlem görüyor.
Gram altın 498 lira seviyelerinde
27.10.2020 11:21
Son güncelleme : 27.10.2020 11:43
AA
Dün, dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,5 üzerinde 494,6 liradan tamamladı.
Gram altın, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 497,6 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 818 lira, Cumhuriyet altını da 3.340 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.906 dolar seviyesinde bulunuyor. Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışın altının ons fiyatını desteklediğini belirtti.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bugün Citibank tarafından düzenlenen Citibank Yatırımcı Konferansı'nda uluslararası dev şirketlerin temsilcileriyle görüşeceğini ve toplantıdan gelebilecek haberlerin yatırımcıların gündeminde olacağını ifade eden analistler, yurt içinde veri takviminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri ile tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.
Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların destek, 1.920 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.
11:301.140
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
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|Açılış
|: 1.144
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|Önceki Kapanış
|: 1.144
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1.150
En Düşük
1.134
11:308,1551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0717
|Açılış
|: 8,1500
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|Önceki Kapanış
|: 8,0840
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8,1556
En Düşük
8,0708
11:309,6405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0883
|Açılış
|: 9,6000
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|Önceki Kapanış
|: 9,5300
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9,6406
En Düşük
9,5440
11:30498,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 3,76
|Açılış
|: 498,20
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|Önceki Kapanış
|: 494,44
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498,75
En Düşük
493,67
BIST En Aktif Hisseler11:28
|KARTN
|1.498,20
|97.361.742
|% 10,00
|
|GLRYH
|17,49
|20.917.366
|% 10,00
|
|OSMEN
|22,00
|411.232
|% 10,00
|
|PKENT
|703,50
|3.518
|% 9,99
|
|EUYO
|7,27
|5.102.239
|% 9,98
|
|ITTFH
|2,52
|15.019.649
|% -10,08
|
|CEOEM
|6,48
|21.814.395
|% -10,00
|
|BEYAZ
|9,18
|345.636
|% -10,00
|
|POLTK
|380,70
|30.837
|% -10,00
|
|CASA
|29,36
|47.270
|% -9,99
|
|TSKB
|2,01
|792.872.890
|% 4,69
|
|SISE
|6,37
|390.882.532
|% 1,11
|
|GARAN
|6,84
|382.163.777
|% 1,03
|
|ECILC
|7,38
|328.387.185
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,75
|255.719.386
|% 2,34
|
|TSKB
|2,01
|792.872.890
|% 4,69
|
|SKBNK
|1,75
|255.719.386
|% 2,34
|
|EKGYO
|1,66
|149.195.230
|% -1,19
|
|YKBNK
|2,13
|165.345.996
|% 1,91
|
|ALBRK
|1,59
|102.738.851
|% 1,92
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1467
|8,1562
|% 0,90
|
|Euro
|9,6280
|9,6396
|% 0,91
|
|Sterlin
|10,5726
|10,6257
|% 0,72
|
|Frank
|8,9389
|8,9927
|% 0,79
|
|Riyal
|2,1672
|2,1780
|% 0,84
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.902
|1.903
|0,22
|
|Altın Gr.
|498
|498
|4,03
|
|Cumhuriyet
|3.275
|3.324
|67,00
|
|Tam
|3.264
|3.345
|54,81
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|26,51
|
|Çeyrek
|791
|809
|13,25
|
|Gümüş.Ons
|24,38
|24,41
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|0,11
|
|B. Petrol
|41,01
|41,01
|0,18
|
Seans Raporu
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11:39HURGZ
Yüzde -6.19 oranında düşüşle 2.12 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 618, 145 adet işlem
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11:38EGCYH
Yüzde -9.56 oranında düşüşle 1.23 lira fiyatla işlem gören hissede 63, 608 adet işlem
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11:36BNTAS
Yüzde -6.74 oranında düşüşle 4.84 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 048, 846 adet işlem
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Endeks 1, 144 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 08 altında . İşlem hacmi 6, 259.00 milyon TL de