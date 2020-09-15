Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 473 liradan işlem görüyor.
Gram altın ne kadar oldu?
15.09.2020 11:26
Son güncelleme : 15.09.2020 11:28
AA
Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,9 üzerinde 471 liradan tamamladı.
Gram altın, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 473 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 775 lira, Cumhuriyet altını da 3.167 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.963 dolar seviyesinde bulunuyor.
Analistler, ABD-Çin ve AB-İngiltere arasında süregelen gerilimin altın fiyatlarını desteklemeye devam ettiğini belirtti.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışı ve jeopolitik gelişmelerin de altın fiyatlarını etkileyebileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.940 doların destek, 1.980 dolar seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.
11:131.116
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 9,19
|Açılış
|: 1.111
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.117
En Düşük
1.111
11:137,4930
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0088
|Açılış
|: 7,5080
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4993
En Düşük
7,4694
11:138,9080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0204
|Açılış
|: 8,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8900
|
8,9259
En Düşük
8,8633
11:13472,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 2,10
|Açılış
|: 472,87
|
|Önceki Kapanış
|: 470,77
|
473,96
En Düşük
470,02
BIST En Aktif Hisseler11:11
|CRFSA
|12,32
|3.364.259
|% 10,00
|
|TKURU
|443,50
|823.580
|% 10,00
|
|TACTR
|8,36
|590.199
|% 10,00
|
|YBTAS
|11.147,00
|278.675
|% 10,00
|
|LINK
|40,52
|878.433
|% 9,99
|
|PKENT
|985,60
|31.539
|% -10,00
|
|FENER
|34,04
|43.265.068
|% -9,99
|
|LKMNH
|11,66
|61.964.794
|% -9,96
|
|TSPOR
|5,00
|21.357.925
|% -8,76
|
|BJKAS
|3,43
|20.550.259
|% -7,30
|
|KRDMD
|3,13
|563.480.977
|% -0,63
|
|SISE
|6,41
|233.317.583
|% -0,31
|
|VAKKO
|6,56
|136.365.824
|% 5,98
|
|DOHOL
|2,21
|133.391.568
|% 2,79
|
|PETUN
|23,00
|102.372.010
|% 6,68
|
|KRDMD
|3,13
|563.480.977
|% -0,63
|
|IHLAS
|1,07
|72.534.793
|% 0,94
|
|DOHOL
|2,21
|133.391.568
|% 2,79
|
|SKBNK
|1,48
|81.669.084
|% 2,07
|
|EKGYO
|1,84
|75.727.156
|% 0,55
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4898
|7,4937
|% 0,13
|
|Euro
|8,9026
|8,9071
|% 0,22
|
|Sterlin
|9,6309
|9,6792
|% 0,50
|
|Frank
|8,2342
|8,2838
|% 0,36
|
|Riyal
|1,9913
|2,0013
|% 0,12
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.963
|6,44
|
|Altın Gr.
|472
|472
|1,59
|
|Cumhuriyet
|3.126
|3.173
|28,00
|
|Tam
|3.111
|3.188
|25,51
|
|Yarım
|1.504
|1.542
|12,34
|
|Çeyrek
|754
|771
|6,17
|
|Gümüş.Ons
|27,29
|27,33
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|0,03
|
|B. Petrol
|39,48
|39,48
|-0,13
|