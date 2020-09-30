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Gram altın ne kadar oldu?

30.09.2020 11:09

Son güncelleme : 30.09.2020 11:15
Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından 472,3 liradan işlem görüyor.



AA

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde 477 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne ise düşüşle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1 altında, 472,3 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 765 lira, Cumhuriyet altını da 3.133 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise 1.883-1.900 dolar bandında hareket ederken, şu dakikalarda dünkü kapanış seviyesine göre yüzde 0,6 azalışla 1.887 dolar seviyelerinde bulunuyor.

Analistler, dolar endeksinin seyri ve jeopolitik gelişmelerin yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ve ABD'deki teşvik paketine ilişkin haber akışının altının ons fiyatına yön vermeye devam ettiğini söyledi.

Bugün yurt dışında, ABD'de büyüme ve Avro Bölgesi'nde enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.850 doların destek, 1.900 doların ise direnç olarak izleneceğini kaydetti.


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