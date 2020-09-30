Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından 472,3 liradan işlem görüyor.
Gram altın ne kadar oldu?
30.09.2020 11:09
Son güncelleme : 30.09.2020 11:15
AA
Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde 477 liradan tamamladı.
Gram altın, yeni güne ise düşüşle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1 altında, 472,3 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 765 lira, Cumhuriyet altını da 3.133 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise 1.883-1.900 dolar bandında hareket ederken, şu dakikalarda dünkü kapanış seviyesine göre yüzde 0,6 azalışla 1.887 dolar seviyelerinde bulunuyor.
Analistler, dolar endeksinin seyri ve jeopolitik gelişmelerin yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ve ABD'deki teşvik paketine ilişkin haber akışının altının ons fiyatına yön vermeye devam ettiğini söyledi.
Bugün yurt dışında, ABD'de büyüme ve Avro Bölgesi'nde enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.850 doların destek, 1.900 doların ise direnç olarak izleneceğini kaydetti.
10:591.133
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 9,51
|Açılış
|: 1.129
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123
|
1.134
En Düşük
1.129
10:597,8064
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0104
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8384
En Düşük
7,7464
10:599,1577
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0210
|Açılış
|: 9,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1600
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9,2060
En Düşük
9,0991
10:59473,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -3,25
|Açılış
|: 473,29
|
|Önceki Kapanış
|: 476,54
|
477,72
En Düşük
470,49
BIST En Aktif Hisseler10:59
|KENT
|307,00
|510.234
|% 27,86
|
|IZTAR
|8,69
|3.195.359
|% 10,00
|
|BALAT
|9,24
|744.698
|% 10,00
|
|MERKO
|12,00
|1.370.904
|% 9,99
|
|TKURU
|1.034,90
|5.829.592
|% 9,99
|
|YONGA
|36,10
|1.575.115
|% -9,98
|
|AYCES
|74,50
|6.320.873
|% -9,97
|
|BMELK
|8,35
|1.345.068
|% -9,92
|
|ALCAR
|144,20
|42.420.757
|% -7,09
|
|BRYAT
|185,20
|44.483.123
|% -6,23
|
|SISE
|7,25
|742.204.887
|% -1,89
|
|ASELS
|18,21
|433.405.742
|% -2,15
|
|KRDMD
|3,36
|379.791.814
|% 2,44
|
|GARAN
|7,02
|316.445.218
|% 1,74
|
|KARSN
|3,27
|158.654.197
|% 9,73
|
|KRDMD
|3,36
|379.791.814
|% 2,44
|
|SISE
|7,25
|742.204.887
|% -1,89
|
|AKENR
|2,10
|111.064.950
|% 3,45
|
|KARSN
|3,27
|158.654.197
|% 9,73
|
|YKBNK
|2,10
|99.836.015
|% 1,94
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8003
|7,8064
|% -0,13
|
|Euro
|9,1504
|9,1577
|% -0,23
|
|Sterlin
|9,9631
|10,0131
|% -0,48
|
|Frank
|8,4212
|8,4720
|% -0,49
|
|Riyal
|2,0718
|2,0822
|% -0,21
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.888
|-10,65
|
|Altın Gr.
|473
|473
|-3,25
|
|Cumhuriyet
|3.153
|3.201
|44,00
|
|Tam
|3.141
|3.220
|45,06
|
|Yarım
|1.518
|1.558
|21,79
|
|Çeyrek
|761
|779
|10,90
|
|Gümüş.Ons
|23,79
|23,84
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,98
|-0,10
|
|B. Petrol
|41,23
|41,23
|-0,33
|