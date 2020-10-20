Altının gram fiyatı, güne yükselişle seyirle başlamasının ardından 482,9 liradan işlem görüyor.
Gram altın ne kadar oldu?
20.10.2020 11:31
Son güncelleme : 20.10.2020 11:33
AA
Dün, dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 482,3 liradan tamamladı.
Gram altın, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 482,9 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 783 lira, Cumhuriyet altını da 3.205 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.901 dolar seviyesinde bulunuyor. Analistler, küresel piyasalarda risk iştahının görece artmasına paralel altının ons fiyatının aşağı yönlü baskılandığını belirtti.
Bugün, ABD'de konut başlangıçları ile inşaat izinlerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların destek, 1.920 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.
11:181.207
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,32
|Açılış
|: 1.208
|
|Önceki Kapanış
|: 1.205
|
1.211
En Düşük
1.202
11:187,9018
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0231
|Açılış
|: 7,9090
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9090
|
7,9076
En Düşük
7,8699
11:189,3098
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0343
|Açılış
|: 9,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3127
En Düşük
9,2625
11:18482,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,68
|Açılış
|: 483,02
|
|Önceki Kapanış
|: 482,31
|
483,83
En Düşük
480,12
BIST En Aktif Hisseler11:16
|TSKB
|1,54
|87.022.336
|% 10,00
|
|PKENT
|907,70
|86.232
|% 10,00
|
|KONYA
|625,50
|6.116.765
|% 9,99
|
|KARTN
|930,40
|701.522
|% 9,99
|
|POLTK
|427,10
|3.365.548
|% 9,99
|
|MERKO
|19,44
|2.700.449
|% -10,00
|
|EMNIS
|30,46
|22.388
|% -9,99
|
|VANGD
|11,01
|5.802.756
|% -9,98
|
|YAPRK
|44,72
|4.675.470
|% -9,98
|
|ARTI
|10,73
|251.093
|% -9,98
|
|GARAN
|7,47
|598.483.815
|% -0,40
|
|SISE
|6,83
|332.300.116
|% -0,44
|
|SKBNK
|2,04
|312.860.153
|% 2,00
|
|ALBRK
|1,77
|276.237.778
|% 2,31
|
|CEMAS
|2,49
|245.137.555
|% 6,41
|
|ALBRK
|1,77
|276.237.778
|% 2,31
|
|SKBNK
|2,04
|312.860.153
|% 2,00
|
|CEMAS
|2,49
|245.137.555
|% 6,41
|
|YKBNK
|2,33
|227.980.922
|% 0,87
|
|GARAN
|7,47
|598.483.815
|% -0,40
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8979
|7,9009
|% 0,28
|
|Euro
|9,3068
|9,3111
|% 0,38
|
|Sterlin
|10,1951
|10,2462
|% 0,26
|
|Frank
|8,6471
|8,6992
|% 0,33
|
|Riyal
|2,1002
|2,1108
|% 0,33
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.902
|1.902
|-1,97
|
|Altın Gr.
|483
|483
|0,77
|
|Cumhuriyet
|3.209
|3.257
|3,00
|
|Tam
|3.196
|3.276
|5,02
|
|Yarım
|1.545
|1.584
|2,42
|
|Çeyrek
|775
|792
|1,22
|
|Gümüş.Ons
|24,37
|24,42
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,21
|0,03
|
|B. Petrol
|42,40
|42,40
|-0,22
|