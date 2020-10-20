Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Gram altın ne kadar oldu?

20.10.2020 11:31

Son güncelleme : 20.10.2020 11:33
Altının gram fiyatı, güne yükselişle seyirle başlamasının ardından 482,9 liradan işlem görüyor.



AA

Dün, dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 482,3 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 482,9 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 783 lira, Cumhuriyet altını da 3.205 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.901 dolar seviyesinde bulunuyor. Analistler, küresel piyasalarda risk iştahının görece artmasına paralel altının ons fiyatının aşağı yönlü baskılandığını belirtti.

Bugün, ABD'de konut başlangıçları ile inşaat izinlerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların destek, 1.920 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.


ETİKETLER
abdgram altınçeyrek altın




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:181.207
Değişim :  0,11% |  1,32
Açılış :  1.208  
Önceki Kapanış :  1.205  
En Yüksek
1.211 En Düşük
1.202
BIST En Aktif Hisseler11:16
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TSKB 1,54 87.022.336 % 10,00  
PKENT 907,70 86.232 % 10,00  
KONYA 625,50 6.116.765 % 9,99  
KARTN 930,40 701.522 % 9,99  
POLTK 427,10 3.365.548 % 9,99  
daha fazla
11:16 Alış Satış %  
Dolar 7,8979 7,9009 % 0,28  
Euro 9,3068 9,3111 % 0,38  
Sterlin 10,1951 10,2462 % 0,26  
Frank 8,6471 8,6992 % 0,33  
Riyal 2,1002 2,1108 % 0,33  
daha fazla
11:16 Alış Satış %  
Altın Ons 1.902 1.902 -1,97  
Altın Gr. 483 483 0,77  
Cumhuriyet 3.209 3.257 3,00  
Tam 3.196 3.276 5,02  
Yarım 1.545 1.584 2,42  
Çeyrek 775 792 1,22  
Gümüş.Ons 24,37 24,42 -0,01  
Gümüş Gr. 6,19 6,21 0,03  
B. Petrol 42,40 42,40 -0,22  
Seans Raporu 11:16
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru