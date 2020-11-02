Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 509 liradan işlem görüyor.
Gram altın ne kadar oldu?
02.11.2020 11:13
Son güncelleme : 02.11.2020 13:45
Cuma günü, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,2 üzerinde 503,9 liradan tamamladı.
Gram altın, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 13.45 itibarıyla 509 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 833 lira, Cumhuriyet altını da 3.376 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu sıralarda 1.888 dolar seviyesinde bulunuyor. Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayılarının altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.
Bugün, dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile ABD'de ISM imalat endeksinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.870 doların destek, 1.890 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.
13:311.143
En Yüksek
|Değişim
|: 2,77%
|| 30,76
|Açılış
|: 1.120
|
|Önceki Kapanış
|: 1.112
|
1.143
En Düşük
1.118
13:318,3911
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0455
|Açılış
|: 8,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3680
|
8,4120
En Düşük
8,3137
13:319,7701
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,0991
|Açılış
|: 9,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7350
|
9,7964
En Düşük
9,6704
13:31508,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 4,19
|Açılış
|: 508,47
|
|Önceki Kapanış
|: 504,29
|
510,73
En Düşük
502,26
BIST En Aktif Hisseler13:31
|KARTN
|1.994,00
|8.797.528
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,63
|829.793
|% 10,00
|
|VANGD
|8,91
|1.810.084
|% 10,00
|
|PRZMA
|6,71
|3.642.899
|% 10,00
|
|SRVGY
|39,38
|292.797
|% 10,00
|
|ARTI
|6,57
|613.795
|% -10,00
|
|POLTK
|324,00
|799.308
|% -10,00
|
|EMNIS
|19,50
|309.738
|% -9,97
|
|TACTR
|11,24
|474.946
|% -9,94
|
|ITTFH
|2,63
|14.596.163
|% -9,93
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3876
|8,3911
|% 0,55
|
|Euro
|9,7627
|9,7701
|% 1,02
|
|Sterlin
|10,7993
|10,8535
|% 0,23
|
|Frank
|9,0979
|9,1528
|% 0,35
|
|Riyal
|2,2283
|2,2395
|% 0,44
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.887
|8,16
|
|Altın Gr.
|508
|508
|3,98
|
|Cumhuriyet
|3.370
|3.421
|31,00
|
|Tam
|3.356
|3.440
|24,37
|
|Yarım
|1.622
|1.664
|11,79
|
|Çeyrek
|813
|832
|5,89
|
|Gümüş.Ons
|23,95
|23,98
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,10
|
|B. Petrol
|37,09
|37,09
|-0,85
|