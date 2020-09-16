Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 473,5 liradan işlem görüyor.
Gram altın yeni güne kaç seviyesinde başladı?
16.09.2020 11:17
Son güncelleme : 16.09.2020 11:19
AA
Dün, altının ons fiyatındaki düşeşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 470,7 liradan tamamladı.
Gram altın, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 473,5 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 777 lira, Cumhuriyet altını da 3.174 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 1.964 dolar seviyesinde bulunuyor.
Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıkladığı yeni politika stratejisi sonrası gerçekleştirilen ilk Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının emtia fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını belirtti.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışı ve jeopolitik gelişmelerin de takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.940 doların destek, 1.980 dolar seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.
11:031.114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,34
|Açılış
|: 1.114
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.117
En Düşük
1.111
11:037,4964
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0065
|Açılış
|: 7,5190
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,5002
En Düşük
7,4788
11:038,9027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0271
|Açılış
|: 8,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8650
|
8,9027
En Düşük
8,8600
11:03473,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 2,82
|Açılış
|: 473,61
|
|Önceki Kapanış
|: 470,79
|
473,99
En Düşük
469,67
BIST En Aktif Hisseler11:03
|VAKFN
|4,03
|7.342.377
|% 1.165,33
|
|AKMGY
|46,44
|5.982.925
|% 10,00
|
|YONGA
|81,40
|2.266.583
|% 10,00
|
|SUMAS
|33,22
|109.493
|% 10,00
|
|UFUK
|12,43
|702.979
|% 10,00
|
|KENT
|429,30
|343.011
|% -10,00
|
|FENER
|30,64
|57.042.452
|% -9,99
|
|TSPOR
|4,50
|21.032.605
|% -8,91
|
|YAPRK
|22,00
|7.361.142
|% -7,95
|
|SODSN
|15,50
|107.601
|% -7,90
|
|SASA
|17,21
|373.233.756
|% 5,78
|
|PETKM
|4,40
|213.305.023
|% 0,00
|
|SISE
|6,39
|168.621.598
|% 0,63
|
|KRDMD
|3,10
|158.490.004
|% -0,32
|
|ECILC
|6,95
|126.063.943
|% 0,87
|
|IHLAS
|1,07
|79.308.999
|% 1,90
|
|KRDMD
|3,10
|158.490.004
|% -0,32
|
|PETKM
|4,40
|213.305.023
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,81
|65.808.304
|% 0,00
|
|SISE
|6,39
|168.621.598
|% 0,63
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4935
|7,4964
|% 0,09
|
|Euro
|8,8961
|8,9027
|% 0,31
|
|Sterlin
|9,6400
|9,6883
|% 0,13
|
|Frank
|8,2339
|8,2835
|% 0,21
|
|Riyal
|1,9931
|2,0031
|% 0,08
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.967
|1.967
|13,06
|
|Altın Gr.
|474
|474
|2,82
|
|Cumhuriyet
|3.115
|3.163
|-10,00
|
|Tam
|3.102
|3.179
|-8,67
|
|Yarım
|1.499
|1.538
|-4,20
|
|Çeyrek
|752
|769
|-2,10
|
|Gümüş.Ons
|27,41
|27,44
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|0,05
|
|B. Petrol
|41,40
|41,40
|0,87
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