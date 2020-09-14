Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 468,9 liradan işlem görüyor.
Gram altın yeni haftaya nasıl başladı?
14.09.2020 11:35
Son güncelleme : 14.09.2020 11:36
AA
Cuma günü, dar bant içinde sakin bir seyir izleyen gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 466,6 liradan tamamladı. Gram altın, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 468,9 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 770 lira, Cumhuriyet altını da 3.142 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.945 dolar seviyesinde bulunuyor. Analistler, ABD ile Çin arasında süregelen gerilim sebebiyle artan risk algısının altın fiyatlarını desteklediğini bildirdi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışı ve jeopolitik gelişmelerin de altın fiyatlarını etkilediğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 doların destek, 1.960 dolar seviyesinin direnç olarak öne çıktığını vurguladı.
11:211.108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 5,14
|Açılış
|: 1.105
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103
|
1.109
En Düşük
1.103
11:217,4954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0228
|Açılış
|: 7,5140
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4963
En Düşük
7,4451
11:218,8970
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0426
|Açılış
|: 8,8800
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|Önceki Kapanış
|: 8,8550
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8,8980
En Düşük
8,8309
11:21468,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 2,60
|Açılış
|: 468,83
|
|Önceki Kapanış
|: 466,23
|
469,63
En Düşük
464,53
BIST En Aktif Hisseler11:19
|GRNYO
|2,75
|27.908.615
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.644,50
|948.877
|% 10,00
|
|YBTAS
|10.133,90
|273.615
|% 10,00
|
|MRSHL
|301,70
|23.842.616
|% 9,99
|
|TACTR
|7,60
|1.352.344
|% 9,99
|
|PKENT
|1.086,60
|69.542
|% -10,00
|
|IZMDC
|17,37
|307.953
|% -8,63
|
|CRDFA
|5,04
|14.109.990
|% -7,01
|
|SRVGY
|23,00
|431.494
|% -5,27
|
|DAGI
|10,70
|856.357
|% -4,89
|
|PETKM
|4,34
|542.771.644
|% 2,12
|
|IHLAS
|1,09
|322.563.115
|% 1,87
|
|FENER
|38,52
|232.894.880
|% -3,46
|
|ASELS
|16,80
|169.745.759
|% 1,02
|
|KRDMD
|3,08
|168.135.864
|% 0,33
|
|IHLAS
|1,09
|322.563.115
|% 1,87
|
|PETKM
|4,34
|542.771.644
|% 2,12
|
|IHLGM
|1,51
|125.678.566
|% -2,58
|
|IHYAY
|1,26
|76.886.802
|% -2,33
|
|ZOREN
|2,78
|153.323.549
|% 2,21
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4901
|7,4923
|% 0,26
|
|Euro
|8,8879
|8,8941
|% 0,45
|
|Sterlin
|9,6045
|9,6526
|% 0,74
|
|Frank
|8,2247
|8,2743
|% 0,44
|
|Riyal
|1,9921
|2,0021
|% 0,30
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.946
|5,27
|
|Altın Gr.
|469
|469
|2,69
|
|Cumhuriyet
|3.098
|3.145
|-8,00
|
|Tam
|3.086
|3.163
|-15,71
|
|Yarım
|1.492
|1.530
|-7,60
|
|Çeyrek
|748
|765
|-3,80
|
|Gümüş.Ons
|26,86
|26,90
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,07
|
|B. Petrol
|39,78
|39,78
|-0,05
|
Seans Raporu
11:19
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11:33DYOBY
Yüzde 4.59 oranında artışla 6.84 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 270, 800 adet işlem
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11:32TLMAN
Yüzde 9.94 oranında artışla 17.69 lira fiyatla işlem gören hissede 727, 869 adet işlem
-
11:30
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TSKB, TAVHL, AKBNK
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11:30XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 58 artarak (% 0.45 ) 1, 016
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11:30
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TACTR, TKURU, OZRDN, BEYAZ, EGCYO, IHLAS, UZERB, BASCM, ARTI, MERIT