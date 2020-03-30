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Gram altında tarihi zirve! İşte altın fiyatları...

30.03.2020 08:58

Son güncelleme : 30.03.2020 11:01
Geçen haftayı yükselişle tamamlayan altın fiyatları, yeni haftaya kaç liradan başladı? İşte güncel altın fiyatları...



Cuma günü gram altın 335,9 liradan, çeyrek altın 546 liradan, Cumhuriyet altını da 2.235 liradan alıcı buluyordu.

Geçen haftayı yükselişle tamamlayan altın fiyatları, bugün sabah saatlerinde bir önceki kapanışa göre yatay bir seyir izledi.

Şu dakikalarda gram altın 340 liradan, çeyrek altın 521 liradan, Cumhuriyet altını da 2.142 liradan işlem görüyor. Altının ons fiyatı ise 1.618 dolarda dengelendi.

Öte yandan, bu hafta yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam ve dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere veri gündemi takip edilecek.

ALTIN FİYATLARI

Gram altın 340 lira

Çeyrek altın 521 lira

Cumhuriyet altını 2.142 lira

Altının ons fiyatı 1.618 dolar











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Frank 6,7915 6,8324 % 0,50  
Riyal 1,7303 1,7390 % 1,08  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.619 1.621 -8,40  
Altın Gr. 339 340 1,52  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 13,96 14,00 -0,46  
Gümüş Gr. 2,92 2,93 -0,07  
B. Petrol 26,24 26,24 -1,71  
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