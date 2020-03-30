Geçen haftayı yükselişle tamamlayan altın fiyatları, yeni haftaya kaç liradan başladı? İşte güncel altın fiyatları...
Gram altında tarihi zirve! İşte altın fiyatları...
30.03.2020 08:58
Son güncelleme : 30.03.2020 11:01
Cuma günü gram altın
335,9 liradan, çeyrek altın 546 liradan, Cumhuriyet altını da 2.235 liradan alıcı buluyordu.
Geçen haftayı yükselişle tamamlayan altın fiyatları, bugün sabah saatlerinde bir önceki kapanışa göre yatay bir seyir izledi.
Şu dakikalarda gram altın 340 liradan, çeyrek altın 521 liradan, Cumhuriyet altını da 2.142 liradan işlem görüyor. Altının ons fiyatı ise 1.618 dolarda dengelendi.
Öte yandan, bu hafta yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam ve dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere veri gündemi takip edilecek.
ALTIN FİYATLARI
Gram altın
340 lira
Çeyrek altın
521 lira
Cumhuriyet altını
2.142 lira
Altının ons fiyatı
1.618 dolar
10:4587.607
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -518,05
|Açılış
|: 87.937
|
|Önceki Kapanış
|: 88.125
|
88.129
En Düşük
86.815
10:456,5051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0557
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,5360
En Düşük
6,4403
10:457,2112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0263
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2400
En Düşük
7,1420
10:45339,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 1,48
|Açılış
|: 339,54
|
|Önceki Kapanış
|: 338,06
|
340,71
En Düşük
335,69
BIST En Aktif Hisseler
|TDGYO
|1,90
|844.311
|% 9,83
|
|EKIZ
|1,36
|11.359
|% 9,68
|
|IZFAS
|1,52
|15.200
|% 9,35
|
|OSMEN
|7,10
|554
|% 9,23
|
|FRIGO
|9,19
|92.424
|% 8,63
|
|GLRYH
|2,16
|179.909
|% -10,00
|
|RTALB
|5,19
|202.171
|% -9,90
|
|ETILR
|1,71
|2.418
|% -9,52
|
|CLEBI
|54,25
|1.722.390
|% -9,51
|
|KLMSN
|11,20
|1.567.790
|% -9,46
|
|THYAO
|8,50
|175.446.925
|% -4,06
|
|PGSUS
|31,58
|127.995.425
|% -8,57
|
|GARAN
|7,92
|106.352.930
|% 0,51
|
|ECILC
|5,19
|100.508.534
|% 2,17
|
|ASELS
|22,90
|79.523.196
|% -0,95
|
|IHLGM
|0,88
|27.765.662
|% -2,22
|
|IHLAS
|0,46
|10.688.688
|% -2,13
|
|THYAO
|8,50
|175.446.925
|% -4,06
|
|ECILC
|5,19
|100.508.534
|% 2,17
|
|EKGYO
|1,13
|18.927.336
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0066
|8,0467
|% 0,06
|
|Frank
|6,7915
|6,8324
|% 0,50
|
|Riyal
|1,7303
|1,7390
|% 1,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.619
|1.621
|-8,40
|
|Altın Gr.
|339
|340
|1,52
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,96
|14,00
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|2,92
|2,93
|-0,07
|
|B. Petrol
|26,24
|26,24
|-1,71
|