Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 463 liradan işlem görüyor.
Gram altının fiyatı ne kadar?
08.09.2020 10:31
Son güncelleme : 08.09.2020 10:32
AA
Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 462,3 liradan tamamladı.
Gram altın, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 463 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 751 lira, Cumhuriyet altını da 3.076 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1.930,2 dolar seviyesinde bulunuyor. Analistler, küresel risk iştahının artması, dolar endeksinin 93 seviyesinin üzerinde tutunma isteği ve altın talebinin azalması gibi faktörlerin, altın fiyatlarının baskı altında kalmasına neden olduğunu belirtti.
Bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında Avro Bölgesi'nin 2. çeyrek büyüme verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.
Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 doların destek, 1.950 dolar seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.
10:151.102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 5,47
|Açılış
|: 1.102
|
|Önceki Kapanış
|: 1.097
|
1.103
En Düşük
1.101
10:157,4699
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0155
|Açılış
|: 7,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4660
|
7,4699
En Düşük
7,4364
10:158,8218
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0110
|Açılış
|: 8,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8050
|
8,8257
En Düşük
8,7918
10:15463,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,44
|Açılış
|: 463,76
|
|Önceki Kapanış
|: 462,32
|
464,41
En Düşük
460,79
BIST En Aktif Hisseler10:15
|ARTI
|3,41
|407.966
|% 10,00
|
|VKFYO
|9,25
|9.294.108
|% 9,99
|
|YONGA
|46,04
|184.022
|% 9,99
|
|MERIT
|49,78
|993.609
|% 9,99
|
|KLGYO
|7,05
|41.131.433
|% 9,98
|
|DOBUR
|27,00
|11.421
|% -10,00
|
|PKENT
|1.108,80
|5.544
|% -10,00
|
|LUKSK
|26,86
|1.996.213
|% -9,99
|
|BURVA
|54,60
|403.494
|% -9,98
|
|CRDFA
|5,83
|3.291.047
|% -9,89
|
|GSRAY
|4,27
|146.730.037
|% 7,83
|
|FENER
|44,12
|105.778.415
|% 8,35
|
|TSPOR
|6,26
|77.512.364
|% 5,74
|
|BJKAS
|3,88
|65.645.933
|% 6,01
|
|THYAO
|10,82
|56.670.843
|% 0,56
|
|GSRAY
|4,27
|146.730.037
|% 7,83
|
|BJKAS
|3,88
|65.645.933
|% 6,01
|
|EKGYO
|1,84
|31.584.440
|% 1,10
|
|YGYO
|0,94
|14.905.609
|% 2,17
|
|IHLAS
|0,91
|14.088.704
|% -1,09
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4654
|7,4699
|% 0,21
|
|Euro
|8,8161
|8,8218
|% 0,12
|
|Sterlin
|9,7768
|9,8258
|% -0,05
|
|Frank
|8,0966
|8,1454
|% -0,06
|
|Riyal
|1,9842
|1,9942
|% 0,19
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.934
|4,49
|
|Altın Gr.
|463
|463
|1,17
|
|Cumhuriyet
|3.072
|3.118
|-8,00
|
|Tam
|3.060
|3.136
|-3,83
|
|Yarım
|1.479
|1.517
|-1,85
|
|Çeyrek
|742
|758
|-0,93
|
|Gümüş.Ons
|26,98
|27,02
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,02
|
|B. Petrol
|41,81
|41,81
|-0,21
|