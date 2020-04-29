Yeni güne 384 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda 385 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 630 liradan, Tam altın da 2.517 liradan alıcı buluyor.
Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
29.04.2020 09:15
Son güncelleme : 29.04.2020 09:15
Corona virüs etkilerinin halen devam etmesine rağmen tüm ülkeler normalleşme adımlarını atmaya başladı ve küresel piyasalara olumlu yansıyan bu durum altın
fiyatlarında da ufak düşüşlerin yaşanmasına neden oldu.
Geçen hafta 389 liraya çıkarak rekor kıran gram altın, bu haftaya 386 lira
seviyelerinden başlamıştı. Bugün ise 385 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 630 liradan, Tam altın da 2.517 liradan alıcı buluyor.
Altının ons fiyatı ise 1.711 dolarda dengelendi.
Öte yandan piyasaların gözü bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın faiz kararında. Fed faiz kararı TSİ 21.00'de açıklanacak. Piyasalarda beklenti faizlerde değişiklik olmayacağı yönünde.
18:05100.707
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 101.543
|
|Önceki Kapanış
|: 100.707
|
101.918
En Düşük
100.621
18:056,9868
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0006
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9905
En Düşük
6,9716
18:057,5749
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0172
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5828
En Düşük
7,5446
18:05384,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,43
|Açılış
|: 384,35
|
|Önceki Kapanış
|: 383,92
|
384,78
En Düşük
382,69
BIST En Aktif Hisseler
|BOSSA
|9,57
|36.754.527
|% 10,00
|
|UZERB
|3,08
|329.163
|% 10,00
|
|PAPIL
|13,20
|47.513.903
|% 10,00
|
|TKURU
|11,33
|620.895
|% 10,00
|
|SONME
|5,94
|2.504.209
|% 10,00
|
|CASA
|18,09
|488.533
|% -10,00
|
|BMELK
|2,84
|844.877
|% -9,84
|
|SERVE
|3,59
|1.158.060
|% -9,80
|
|SUMAS
|10,97
|46.769
|% -7,35
|
|IHGZT
|4,27
|199.066
|% -7,17
|
|GARAN
|8,31
|965.151.052
|% -0,60
|
|ECILC
|5,05
|914.922.307
|% -1,17
|
|THYAO
|10,65
|757.013.204
|% -1,57
|
|ASELS
|27,36
|545.381.467
|% -0,44
|
|ODAS
|1,73
|494.992.212
|% 4,22
|
|ODAS
|1,73
|494.992.212
|% 4,22
|
|ECILC
|5,05
|914.922.307
|% -1,17
|
|CEMAS
|1,06
|149.841.185
|% 1,92
|
|GARAN
|8,31
|965.151.052
|% -0,60
|
|YKBNK
|2,10
|238.307.504
|% -0,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6883
|8,7318
|% 0,40
|
|Frank
|7,1520
|7,1951
|% 0,21
|
|Riyal
|1,8511
|1,8603
|% -0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.711
|2,31
|
|Altın Gr.
|384
|384
|0,30
|
|Cumhuriyet
|2.460
|2.518
|2,70
|
|Tam
|2.525
|2.579
|2,80
|
|Yarım
|1.230
|1.261
|1,30
|
|Çeyrek
|617
|631
|0,70
|
|Gümüş.Ons
|15,17
|15,20
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,41
|0,00
|
|B. Petrol
|23,12
|23,12
|0,38
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