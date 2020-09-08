ABD Doları`nın başta euro ve GBP olmak üzere önemli para birimleri karşısında değer kazanması spot altın fiyatlarını da aşağı çekti.
Güçlenen dolar altın fiyatlarını da aşağı çekti
08.09.2020 15:04
Son güncelleme : 08.09.2020 15:06
İngiltere'nin Ekim 2019'da imzalanan AB'den geri çekilme anlaşmasında değişiklik yapma planlarının yarattığı belirsizlik ve ECB'nin Perşembe günü yapacağı Yönetim Konseyi toplantısında çıkacak kararlara yönelik beklentiler ABD Doları'nı güçlendirirken, spot altın fiyatını yüzde 1 düşürdü.
EUR/USD paritesi 1,1777 seviyesine kadar gerilerken spot altın da 1907,87 dolar/ons seviyesini gördü.
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BIST En Aktif Hisseler14:50
|DITAS
|36,30
|3.663.953
|% 10,00
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|DAGHL
|7,04
|10.310.367
|% 10,00
|
|ARTI
|3,41
|1.020.296
|% 10,00
|
|VKFYO
|9,25
|12.708.847
|% 9,99
|
|YONGA
|46,04
|208.147
|% 9,99
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|DOBUR
|27,00
|170.559
|% -10,00
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|PKENT
|1.108,80
|28.829
|% -10,00
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|LUKSK
|26,86
|9.064.418
|% -9,99
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|KENT
|376,70
|6.323.781
|% -9,99
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|PEKGY
|10,93
|109.292.384
|% -8,92
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|GSRAY
|4,30
|852.229.193
|% 8,59
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|TSPOR
|6,31
|637.070.520
|% 6,59
|
|BJKAS
|3,95
|503.753.398
|% 7,92
|
|FENER
|44,78
|451.563.448
|% 9,97
|
|RTALB
|58,55
|405.605.924
|% -1,93
|
|EKGYO
|1,81
|377.066.909
|% -0,55
|
|GSRAY
|4,30
|852.229.193
|% 8,59
|
|BJKAS
|3,95
|503.753.398
|% 7,92
|
|KRDMD
|2,94
|321.495.624
|% -2,65
|
|IHLAS
|0,92
|97.099.564
|% 0,00
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,4818
|7,4867
|% 0,43
|
|Euro
|8,8244
|8,8303
|% 0,22
|
|Sterlin
|9,7333
|9,7821
|% -0,49
|
|Frank
|8,1273
|8,1763
|% 0,32
|
|Riyal
|1,9900
|2,0000
|% 0,48
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.909
|-19,76
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-0,48
|
|Cumhuriyet
|3.065
|3.112
|-6,00
|
|Tam
|3.054
|3.130
|-5,72
|
|Yarım
|1.476
|1.514
|-2,77
|
|Çeyrek
|740
|757
|-1,39
|
|Gümüş.Ons
|26,19
|26,23
|-0,65
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,01
|
|B. Petrol
|40,63
|40,63
|-1,39
|