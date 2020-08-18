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Gümüşte hareket yukarı yönlü!

18.08.2020 15:12

Son güncelleme : 18.08.2020 15:26
Yatırımcıların yeniden güvenli liman arayışlarıyla değerli metallere yönelmesinin ardından, gümüş fiyatları yüzde 3.0`e yakın artışla yeniden 28 doların üzerine dönerken, erken saatlerde 2,000 doları geçen altın fiyatları da yüzde 2.0`ye yakın artışla 2,010 doları geçti.



Değerli metallerin fiyatlarının hızlı yükselişinde, güvenli liman arayışlarının yanında ABD Hazine kağıtları gelirlerindeki düşüş ve dolardaki zayıflama da etkili oldu. Euro dolar karşısında yüzde 0.29 değer kazanarak 1.19 dolara yükseldi.

Aynı zamanda birçok endüstri dalında kullanılan gümüşe, ekonomilerde yeniden açılışlara bağlı üretim artışlarının etkisiyle gelen endüstriyel talep de fiyatı yukarıya çekti.

Değerli metallere gelen taleple altın 2,010.11 doları görürken, aynı zamanda endüstriyel kullanımı olan paladyum 2,234.54 dolara ve platin de 974.25 dolara kadar tırmandı.


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