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Günlük işlem hacmi 75 milyar dolara düştü

23.09.2020 08:47

Son güncelleme : 23.09.2020 09:06
Kripto para piyasalarında yaşanan genel satış dalgasının ardından gelen durgunluğun etkisiyle 24 saatlik işlem hacmi, son 24 saatte yaklaşık 30 milyar dolarlık düşüşle, 104.5 milyar dolardan 75 milyar dolara kadar geriledi.



DHA

Son günlerde birkaç kez denediği 11,000 dolarlık düzeyden uzaklaşan kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, 10,500 doların da altına geriledi. Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.02 düşüşle 10,467 dolara inerken, piyasa hacmi de, 193.61 milyar dolara düştü.

Bu gelişmeler üzerine, en yüksek piyasa hacimli 100 birimin 60'ının değeri son 24 saatlik işlemlerde düşerken, ilk 10 birimin Bitcoin dahil 6 tanesi düşenler arasındaydı.

Genel satış dalgasıyla, kripto para birimlerinin değerlerinde yaşanan önemli ölçüde düşüşlerin etkisiyle, kripto para piyasalarında yeni haftaya 351.28 milyar dolar ile başlayan toplam piyasa hacmindeki düşüş son 24 saatte de sürdü ve 331.86 milyar dolara kadar geriledi.

Toplam 7,138 kripto para biriminin işlem gördüğü 29,716 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 58.4'ünü Bitcoin oluşturuyordu.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:

1.Bitcoin yüzde 0.02 düşüşle 10,467.31 dolar,

2.Ethereum yüzde 1.61 düşüşle 339.06 dolar,

3.Tether yüzde 0.01 artışla 1.00 dolar,

4.XRP yüzde 0.36 düşüşle 0.23 dolar,

5.Bitcoin Cash yüzde 1.31 artışla 216.46 dolar,

6.Polkadot yüzde 1.83 düşüşle 4.03 dolar,

7.Binance Coin yüzde 0.01 artışla 23.63 dolar, 

8.Crypto.com Coin yüzde 0.41 düşüşle 0.15 dolar,

9.Chainlink yüzde 7.44 düşüşle 8.29 dolar,

10.Litecoin yüzde 1.50 artışla 44.22 dolardan işlem görüyordu.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun hazırladığı Kripto Para Araştırma Raporu'nda, 

kripto para piyasasında karşı karşıya kalınabilecek finansal risklerin yanında teknolojik riskler de bulunduğuna dikkat çekilerek şöyle denildi:

"Kripto paralar içerdikleri karmaşık matematiksel fonksiyonlar nedeniyle taklit edilemedikleri, özel kurallara bağlı kalmadan hızla el değiştirebildikleri ve aynı kripto para aynı anda birden çok yerde kullanılmadığı için kullanıcı güvenini kazanmakta ve gerçek paralara alternatif olabilmektedirler. 

Ancak, bu durum kripto paraların çalınamadıkları anlamına da gelmemektedir. 

Aynen gerçek paralar da olduğu gibi kripto paralarda çalınabilmekte ve dolandırıcılık gibi bir çok suç içeren faaliyete konu olabilmektedir. 

Kripto paralar basılı paradan farklı olarak dijital ortamda üretildiği için bunların korunması fiziki paraya göre daha fazla teknik bilgi içermekte ve her ne kadar kripto paranın kendisi güvenli olsa da üzerinden kullanıldığı cihazlar ve ağın güvenlik açıkları nedeniyle çalınabilir hale gelmektedir."


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