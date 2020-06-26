Haftanın son işlem gününe 388 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda 387 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın 636 lira, Cumhuriyet altını da 2.533 liradan satılıyor.
Haftanın son işlem gününde altın ne kadar?
26.06.2020 09:03
Son güncelleme : 26.06.2020 09:03
Dün güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 389,8 lira
seviyesinde seyrediyordu. Aynı dakikalarda çeyrek altın
639 lira, Cumhuriyet altını da 2.610 liradan satılıyordu.
Bugün ise düşüşe geçen gram altın şu dakikalarda 387 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın 636 lira, Cumhuriyet altını da 2.533 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı da 1.759 dolar
seviyesinde bulunuyor.
Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga endişelerinin altın fiyatlarını desteklediğini, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 380-395 lira bandının izleneceğini kaydetti.
18:05114.139
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 114.392
|
|Önceki Kapanış
|: 114.139
|
114.975
En Düşük
113.420
18:056,8548
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0012
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8710
|
6,8569
En Düşük
6,8449
18:057,6938
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0008
|Açılış
|: 7,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,6989
En Düşük
7,6816
18:05387,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,12
|Açılış
|: 387,67
|
|Önceki Kapanış
|: 388,79
|
389,42
En Düşük
387,25
BIST En Aktif Hisseler
|KSTUR
|53,90
|483.214
|% 10,00
|
|AYEN
|4,85
|259.116.165
|% 9,98
|
|ISBIR
|1.127,00
|1.147.424
|% 9,95
|
|AKSUE
|11,06
|28.707.143
|% 9,94
|
|GEREL
|5,22
|34.689.576
|% 9,89
|
|HALKS
|4,16
|1.213.697
|% -9,96
|
|YKGYO
|4,22
|146.713.185
|% -9,83
|
|ISATR
|293.500,00
|293.500
|% -9,69
|
|EKIZ
|9,48
|2.978.384
|% -8,05
|
|GUSGR
|4,33
|1.104.760.536
|% -7,87
|
|GUSGR
|4,33
|1.104.760.536
|% -7,87
|
|GARAN
|8,22
|1.039.256.256
|% 0,37
|
|ODAS
|2,28
|959.330.572
|% 3,17
|
|HALKB
|6,29
|943.050.983
|% 2,61
|
|TKFEN
|17,37
|917.141.661
|% 4,20
|
|CEMAS
|1,45
|690.003.044
|% 1,40
|
|ODAS
|2,28
|959.330.572
|% 3,17
|
|IEYHO
|0,92
|375.092.215
|% 3,37
|
|IHLGM
|1,61
|578.498.037
|% 5,23
|
|EKGYO
|1,88
|579.611.796
|% -1,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4928
|8,5354
|% 0,06
|
|Frank
|7,1995
|7,2429
|% 0,01
|
|Riyal
|1,8212
|1,8304
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.760
|-4,25
|
|Altın Gr.
|388
|388
|-1,01
|
|Cumhuriyet
|2.579
|2.618
|-6,00
|
|Tam
|2.585
|2.599
|-7,80
|
|Yarım
|1.256
|1.271
|-3,90
|
|Çeyrek
|628
|636
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,73
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,90
|3,91
|-0,01
|
|B. Petrol
|41,69
|41,69
|0,64
|
Seans Raporu
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-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -321, 41 kaybederek (% -0.24 ) 132, 269
-
17:58XU100
Endeks 114, 151 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 26 altında . İşlem hacmi 16, 609.00 milyon TL de
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17:54YGYO
Yüzde -3.33 oranında düşüşle 0.87 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 212, 870 adet işlem
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17:53XU100
Endeks 114, 294 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 14 altında . İşlem hacmi 16, 465.00 milyon TL de
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17:53GLRYH
Yüzde -6.98 oranında düşüşle 12.26 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 643, 652 adet işlem