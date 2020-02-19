Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla, "Borsanın halka arzı için yıl sonuna doğru hazır oluruz. Borsadan 2 sıfır atacağız" açıklamasında bulundu.
Hakan Atilla açıkladı! Borsa halka arz ediliyor
19.02.2020 10:58
Son güncelleme : 19.02.2020 11:09
Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Vadeli piyasa spot piyasayla işlem hacminde yarışıyor.
Pay piyasasında son dönemde yerliliğin ağırlığı var.
İşlem hacimlerimiz geçen seneye göre ikiye katlandı.
Gelir yaratma potansiyeli olarak halka arzda cazip noktaya geliyor.
Yatırım fonlarında 3 milyon yatırımcı var.
Yeni enstrümanlar gündemde.
Borsadan 2 sıfır atacağız."
10:54120.375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 800,84
|Açılış
|: 120.036
|
|Önceki Kapanış
|: 119.574
|
120.383
En Düşük
119.962
10:546,0727
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0057
|Açılış
|: 6,0720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0490
|
6,0727
En Düşük
6,0599
10:546,5550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0042
|Açılış
|: 6,5560
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5550
|
6,5586
En Düşük
6,5397
10:54313,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,35
|Açılış
|: 313,08
|
|Önceki Kapanış
|: 312,72
|
313,43
En Düşük
311,94
BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|8,76
|876
|% 14,96
|
|ALCTL
|24,44
|47.131.927
|% 12,94
|
|OSTIM
|2,65
|37.566.869
|% 11,34
|
|YBTAS
|4.480,00
|116.480
|% 9,53
|
|MERKO
|1,49
|9.827.517
|% 8,76
|
|VERTU
|6,60
|11.274.684
|% -19,90
|
|EMNIS
|2,41
|9.640
|% -9,40
|
|KRSAN
|9,45
|8.458
|% -8,25
|
|GLBMD
|2,60
|1.067.191
|% -8,13
|
|EGCEY
|0,57
|20.299
|% -8,06
|
|GSRAY
|3,54
|220.111.642
|% 0,00
|
|ASELS
|29,42
|214.021.382
|% 0,82
|
|THYAO
|15,00
|203.059.262
|% -0,20
|
|TSPOR
|7,02
|192.480.426
|% 8,17
|
|MNDRS
|2,04
|167.723.374
|% 2,51
|
|CEMAS
|1,33
|135.974.811
|% 3,10
|
|MNDRS
|2,04
|167.723.374
|% 2,51
|
|GSRAY
|3,54
|220.111.642
|% 0,00
|
|USAK
|2,11
|77.333.633
|% 8,21
|
|ODAS
|2,30
|66.172.418
|% 0,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8620
|7,9014
|% -0,02
|
|Frank
|6,1468
|6,1839
|% -0,02
|
|Riyal
|1,6126
|1,6207
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.605
|1.606
|2,08
|
|Altın Gr.
|313
|313
|0,23
|
|Cumhuriyet
|2.060
|2.091
|23,00
|
|Tam
|2.049
|2.101
|20,70
|
|Yarım
|991
|1.016
|10,01
|
|Çeyrek
|497
|508
|5,01
|
|Gümüş.Ons
|18,28
|18,32
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,56
|3,57
|0,01
|
|B. Petrol
|58,27
|58,27
|0,52
|
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