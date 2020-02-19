Hakan Atilla açıkladı! Borsa halka arz ediliyor















Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla açıklamasında şu ifadeleri kullandı:"Vadeli piyasa spot piyasayla işlem hacminde yarışıyor.Pay piyasasında son dönemde yerliliğin ağırlığı var.İşlem hacimlerimiz geçen seneye göre ikiye katlandı.Gelir yaratma potansiyeli olarak halka arzda cazip noktaya geliyor.Yatırım fonlarında 3 milyon yatırımcı var.Yeni enstrümanlar gündemde.Borsadan 2 sıfır atacağız."