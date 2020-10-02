Ham çelik üretimi ağustosta arttı













AA

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD), ağustos ayı ve ocak-ağustos dönemine ilişkin üretim, tüketim ve dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, ham çelik üretimi ağustosta 2019'un aynı ayına kıyasla yüzde 22,9 artarak 3,2 milyon tona, ocak-ağustos döneminde de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,6 yükselerek 22,7 milyon tona çıktı.

Nihai mamul çelik tüketimi ise ağustosta yıllık bazda yüzde 27,5 arttı ve 2,9 milyon tona yükseldi. Tüketim, ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artarak 19 milyon ton oldu.

Dış ticaret verileri

Türkiye'nin çelik ürünleri ihracatı ağustosta miktar bazında yüzde 10,3 azalarak 1,5 milyon tona gerilerken, değer bazında yüzde 14,9 artışla 1,02 milyar dolara yükseldi.

İhracat, ocak-ağustos döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 10,2 azalarak 13 milyon tona, değer bazında yüzde 16 azalarak 9,1 milyar dolara geriledi.

İthalat, ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla miktar bazında yüzde 7,7 azalışla 1,09 milyon tona, değer bazında yüzde 12 azalışla 765,5 milyon dolara düştü.

İthalat, ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre miktar bakımından yüzde 8,7 artışla 8,7 milyon tona ulaştı, değer bakımından ise yüzde 5,1 azalarak 6,3 milyar dolar oldu.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yılın 8 ayında yüzde 163 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 144,4 olarak hesaplandı.

Öte yandan, Dünya Çelik Derneği, dünya ham çelik üretiminin bu yılın ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 artarak 156,2 milyon tona ulaştığını, yılın 8 ayında ise yüzde 4,2 azalarak 1,18 milyar ton seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı.

Yılın son ayları için beklentiler iyimser

Açıklamada yer verilen sektör değerlendirmesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bütün daraltıcı etkilerine karşın Türk çelik sektörünün üretiminde yılın 8 ayında yüzde 0,6 artış sağlanması, tüketimin de yüzde 13 yükselmesinin yılın son ayları için iyimser beklentileri artırdığı ifade edildi.

Buna karşın, iç piyasada tüketimin yüzde 50 ithalatla karşılanmasının kapasite kullanım oranlarını düşürdüğü, bu nedenle tüketim artışının yurt içi üretime tam olarak yansımadığı bildirildi.

Avrupa Birliği Komisyonunun uygulamalarının çelik ihracatını kısıtlamaya devam ettiği belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Kota kısıtlaması, damping soruşturması, tarife dışı işlem vergisi derken şimdi de EUROFER'in geçmiş yıllara yönelik vergi uygulanması talebinde bulunduğu görülmektedir. AB Komisyonu Gümrük Birliği ve AKÇT Serbest Ticaret Anlaşmalarının keyfi olarak tek taraflı uygulanmasına devam etmektedir. Türk çelik sektörü, komisyonun nerede duracağı belli olmayan korumacı uygulamalarının bir an önce bitmesini ve aramızda bulunan anlaşmaların öngördüğü şekilde serbest ve adil ticarete dönülmesini sağlamaya yönelik çabaların artırılmasını beklemektedir."