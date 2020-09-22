Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği tahvil ihalesinde 2 milyar 505,3 milyon lira borçlanmaya gitti.
Hazine 2,5 milyar lira borçlandı
22.09.2020 15:18
Son güncelleme : 22.09.2020 15:19
AA
İhalede, 5 yıl (1967 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 5,3 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edildi. İhalede, basit faiz yüzde 13,37, bileşik faiz yüzde 13,82 oldu.
Nominal teklifin 3 milyar 337 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 834 milyon lira, net satış 755,3 milyon lira olarak gerçekleşti.
Kamu kuruluşlarından gelen 1 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede piyasa yapıcılarından 2 milyar 426 milyon liralık teklif geldi ve bu kesime 750 milyon liralık satış yapıldı.
Böylece Hazine, piyasaya toplam 2 milyar 505,3 milyon lira borçlandı.
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|% 0,12
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|KRDMD
|3,22
|618.506.302
|% 1,26
|
|SISE
|6,57
|1.165.694.178
|% 0,31
|
|PETKM
|4,22
|539.693.834
|% 1,44
|
|ISGYO
|1,73
|186.454.985
|% 2,37
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|1,99
|200.598.740
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|Satış
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|1.904
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|3.100
|3.177
|12,04
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|1.537
|5,83
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|2,91
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