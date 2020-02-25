Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün gerçekleştirdiği tahvil ihalesinde 3 milyar 64,7 milyon lira borçlanmaya gitti.
Hazine 3 milyar lira borçlandı
25.02.2020 15:12
Son güncelleme : 25.02.2020 15:12
AA
Bakanlık, 2 yıl (700 gün) vadeli, 3 ayda (91) bir kupon ödemeli, TLREF'e (Türk lirası gecelik referans faiz oranı) endeksli devlet tahvilini yeniden ihraç etti.
Nominal teklifin 3 milyar 563,3 milyon lirayı bulduğu ihalede nominal satış 1 milyar 850,3 milyon lira, net satış 1 milyar 864,7 milyon lira
olarak gerçekleşti.
Kamu kuruluşlarından teklif gelmeyen ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 196,5 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 200 milyon liralık satış yapıldı.
Böylece Hazine, piyasaya 3 milyar 64,7 milyon lira borçlandı.
14:56114.674
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -114,99
|Açılış
|: 115.626
|
|Önceki Kapanış
|: 114.789
|
115.992
En Düşük
113.850
14:566,1441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0304
|Açılış
|: 6,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1590
|
6,1580
En Düşük
6,0709
14:566,6567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0192
|Açılış
|: 6,6520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6670
|
6,6813
En Düşük
6,5938
14:56324,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -1,64
|Açılış
|: 324,53
|
|Önceki Kapanış
|: 326,17
|
327,88
En Düşük
319,39
BIST En Aktif Hisseler
|HATEK
|9,92
|33.101.230
|% 17,54
|
|OYAYO
|2,56
|35.749.688
|% 14,80
|
|MIPAZ
|3,32
|178.443.959
|% 12,93
|
|ALGYO
|16,60
|146.670.415
|% 12,78
|
|GSRAY
|4,04
|127.542.149
|% 12,22
|
|BMELK
|1,26
|8.815
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.091,10
|811.713
|% -10,00
|
|GYHOL
|24,00
|805.491
|% -6,61
|
|TURGG
|49,48
|4.191.205
|% -6,47
|
|JANTS
|60,70
|7.873.452
|% -6,33
|
|THYAO
|13,63
|2.242.283.035
|% -1,66
|
|ASELS
|29,16
|1.023.539.301
|% 1,89
|
|KRDMD
|2,83
|492.331.152
|% 0,00
|
|ODAS
|2,19
|348.163.947
|% 0,46
|
|KOZAA
|12,80
|280.557.006
|% 0,71
|
|KRDMD
|2,83
|492.331.152
|% 0,00
|
|THYAO
|13,63
|2.242.283.035
|% -1,66
|
|ODAS
|2,19
|348.163.947
|% 0,46
|
|CEMAS
|1,31
|136.633.312
|% 0,77
|
|IHLGM
|1,25
|117.490.861
|% 0,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9373
|7,9771
|% 0,73
|
|Frank
|6,2518
|6,2895
|% 0,47
|
|Riyal
|1,6312
|1,6394
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.645
|1.646
|-13,89
|
|Altın Gr.
|324
|325
|-1,63
|
|Cumhuriyet
|2.151
|2.183
|-52,00
|
|Tam
|2.143
|2.196
|-57,12
|
|Yarım
|1.036
|1.062
|-27,64
|
|Çeyrek
|519
|531
|-13,81
|
|Gümüş.Ons
|18,33
|18,37
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|3,62
|3,63
|-0,04
|
|B. Petrol
|55,73
|55,73
|-0,04
|