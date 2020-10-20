Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği 2 tahvil ihalesinde 4 milyar 766,9 milyon lira borçlanmaya gitti.
Hazine 4,8 milyar lira borçlandı
20.10.2020 15:34
Son güncelleme : 20.10.2020 15:37
AA
Bakanlık, ilk ihalede 2 yıl (560 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 4,5 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilini yeniden ihraç etti. İhalede basit faiz yüzde 13,45, bileşik faiz yüzde 13,90 oldu.
Nominal teklifin 2 milyar 775 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 61 milyon lira, net satış 1 milyar 41,2 milyon lira olarak gerçekleşti.
Kamu kuruluşlarından teklif alınmayan ihalede, piyasa yapıcılarından 3 milyar 651 milyon liralık teklif geldi ve bu kesime 1 milyar 250 milyon liralık satış yapıldı.
Hazine ikinci ihalede ise 7 yıl (2387 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi. İhalede dönemsel faiz yüzde 4,88 oldu.
Nominal teklifin 2 milyar 585 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 948 milyon lira, net satış 975,7 milyon lira olarak gerçekleşti.
Kamu kuruluşlarından gelen 500 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 626,2 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar liralık satış yapıldı.
Böylece Hazine, piyasaya toplam 4 milyar 766,9 milyon lira borçlandı.
15:221.205
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,34
|Açılış
|: 1.208
|
|Önceki Kapanış
|: 1.205
|
1.214
En Düşük
1.202
15:227,8983
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0196
|Açılış
|: 7,9030
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9090
|
7,9086
En Düşük
7,8699
15:229,3344
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0589
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3428
En Düşük
9,2625
15:22483,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,88
|Açılış
|: 483,32
|
|Önceki Kapanış
|: 482,31
|
484,46
En Düşük
480,12
BIST En Aktif Hisseler15:18
|TSKB
|1,54
|97.301.595
|% 10,00
|
|TDGYO
|9,02
|13.139.131
|% 10,00
|
|AKSGY
|4,18
|77.328.997
|% 10,00
|
|YESIL
|36,30
|9.681.767
|% 10,00
|
|KLGYO
|16,41
|242.279.595
|% 9,99
|
|MERIT
|87,30
|892.367
|% -10,00
|
|MERKO
|19,44
|6.372.860
|% -10,00
|
|EMNIS
|30,46
|88.700
|% -9,99
|
|VANGD
|11,01
|7.377.571
|% -9,98
|
|YAPRK
|44,72
|4.853.322
|% -9,98
|
|GARAN
|7,46
|1.428.722.313
|% -0,53
|
|SISE
|6,91
|1.236.464.884
|% 0,73
|
|SKBNK
|2,07
|745.779.730
|% 3,50
|
|ASELS
|18,23
|729.270.540
|% 0,72
|
|ISFIN
|4,15
|554.117.570
|% 2,47
|
|SKBNK
|2,07
|745.779.730
|% 3,50
|
|ALBRK
|1,76
|497.241.082
|% 1,73
|
|CEMAS
|2,50
|512.833.082
|% 6,84
|
|IHLAS
|1,27
|241.253.098
|% 5,83
|
|GARAN
|7,46
|1.428.722.313
|% -0,53
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8966
|7,8989
|% 0,26
|
|Euro
|9,3261
|9,3324
|% 0,61
|
|Sterlin
|10,1847
|10,2357
|% 0,16
|
|Frank
|8,6650
|8,7172
|% 0,54
|
|Riyal
|2,1000
|2,1106
|% 0,32
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.902
|1.903
|-1,25
|
|Altın Gr.
|483
|483
|0,80
|
|Cumhuriyet
|3.198
|3.246
|-11,00
|
|Tam
|3.183
|3.262
|-13,75
|
|Yarım
|1.538
|1.578
|-6,65
|
|Çeyrek
|772
|789
|-3,33
|
|Gümüş.Ons
|24,50
|24,54
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|0,06
|
|B. Petrol
|42,43
|42,43
|-0,19
|
Seans Raporu
15:18
daha fazla
-
15:32IEYHO
Yüzde 8.06 oranında artışla 1.34 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 741, 289 adet işlem
-
15:31YESIL
Yüzde 10.00 oranında artışla 36.30 lira fiyatla işlem gören hissede 274, 708 adet işlem
-
15:30XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 18 artarak (% 0.01 ) 1, 330
-
15:30XU100
Endeks 1, 207 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 13 üstünde . İşlem hacmi 15, 260.00 milyon TL de
-
15:30SANFM
Yüzde 9.08 oranında artışla 9.73 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 039, 860 adet işlem