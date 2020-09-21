Hazine alacakları, ağustos sonu itibarıyla 18,8 milyar lira olarak gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Ağustos itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.
Hazine alacakları 18,8 milyar lira
21.09.2020 17:23
Son güncelleme : 21.09.2020 17:25
AA
Buna göre, alacak stoku içindeki en yüksek payı 11,1 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.
Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 1,4 milyar lira tahsil edildi.
17:101.099
En Yüksek
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|: -1,15%
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|Açılış
|: 1.112
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|Önceki Kapanış
|: 1.112
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1.115
En Düşük
1.096
17:107,6309
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
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|Açılış
|: 7,6610
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|Önceki Kapanış
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7,6309
En Düşük
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17:108,9706
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
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|Açılış
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|: 473,93
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476,07
En Düşük
468,20
BIST En Aktif Hisseler17:09
|EGPRO
|21,34
|7.263.937
|% 10,00
|
|TKURU
|531,30
|1.635.341
|% 10,00
|
|RODRG
|5,28
|377.594
|% 10,00
|
|YBTAS
|15.185,60
|1.548.931
|% 10,00
|
|TACTR
|8,91
|1.423.854
|% 10,00
|
|PKENT
|899,10
|489.110
|% -10,00
|
|YONGA
|59,40
|6.913.804
|% -10,00
|
|DMSAS
|6,58
|179.242.005
|% -9,99
|
|NUGYO
|6,89
|25.388.372
|% -9,93
|
|MRSHL
|312,00
|27.566.027
|% -9,17
|
|SISE
|6,78
|2.212.870.635
|% 6,10
|
|KRDMD
|3,25
|1.277.021.434
|% 0,31
|
|TRKCM
|4,43
|487.621.305
|% 4,24
|
|RTALB
|52,55
|458.011.941
|% 3,44
|
|GARAN
|6,51
|456.963.659
|% -2,25
|
|KRDMD
|3,25
|1.277.021.434
|% 0,31
|
|SISE
|6,78
|2.212.870.635
|% 6,10
|
|EKGYO
|1,75
|242.916.099
|% -1,69
|
|IHLAS
|1,06
|144.396.092
|% 0,95
|
|TRKCM
|4,43
|487.621.305
|% 4,24
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6258
|7,6309
|% 1,00
|
|Euro
|8,9629
|8,9706
|% 0,09
|
|Sterlin
|9,7490
|9,7979
|% 0,19
|
|Frank
|8,2991
|8,3491
|% 0,54
|
|Riyal
|2,0274
|2,0376
|% 0,95
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.899
|1.899
|-51,68
|
|Altın Gr.
|469
|469
|-4,98
|
|Cumhuriyet
|3.128
|3.175
|-25,00
|
|Tam
|3.107
|3.184
|-32,76
|
|Yarım
|1.502
|1.540
|-15,84
|
|Çeyrek
|753
|770
|-7,92
|
|Gümüş.Ons
|24,95
|24,99
|-1,79
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|-0,25
|
|B. Petrol
|41,74
|41,74
|-1,41
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