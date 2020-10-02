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Hazine haftaya 2 ihale düzenleyecek

02.10.2020 11:11

Son güncelleme : 02.10.2020 11:13
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 6 Ekim Salı günü 2 ihale gerçekleştirecek.



AA

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, salı günü yapılacak ilk ihalede, 4 yıl (1379 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, Türk lirası Gecelik Referans Faiz Oranı'na (TLREF) endeksli devlet tahvilini yeniden ihraç edilecek.

Düzenlenecek ikinci ihalede ise 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.


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