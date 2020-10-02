Hazine haftaya 2 ihale düzenleyecek













AA

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, salı günü yapılacak ilk ihalede, 4 yıl (1379 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, Türk lirası Gecelik Referans Faiz Oranı'na (TLREF) endeksli devlet tahvilini yeniden ihraç edilecek.

Düzenlenecek ikinci ihalede ise 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.