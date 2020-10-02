Hazine ve Maliye Bakanlığı, 6 Ekim Salı günü 2 ihale gerçekleştirecek.
Hazine haftaya 2 ihale düzenleyecek
02.10.2020 11:11
Son güncelleme : 02.10.2020 11:13
AA
Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, salı günü yapılacak ilk ihalede, 4 yıl (1379 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, Türk lirası Gecelik Referans Faiz Oranı'na (TLREF) endeksli devlet tahvilini yeniden ihraç edilecek.
Düzenlenecek ikinci ihalede ise 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.
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En Düşük
1.138
10:577,7716
En Yüksek
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7,7252
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En Düşük
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479,41
En Düşük
469,94
BIST En Aktif Hisseler10:57
|MERKO
|14,52
|53.849.805
|% 10,00
|
|YAPRK
|70,95
|5.647.308
|% 10,00
|
|OLMIP
|10,45
|5.854.613
|% 10,00
|
|EMNIS
|48,28
|971.056
|% 9,98
|
|UZERB
|31,34
|267.330
|% 9,96
|
|MRSHL
|335,70
|2.083.354
|% -10,00
|
|YBTAS
|16.342,60
|196.111
|% -10,00
|
|TKURU
|838,40
|479.565
|% -9,99
|
|TACTR
|13,96
|767.981
|% -9,99
|
|AKMGY
|68,05
|574.342
|% -9,99
|
|SISE
|6,97
|403.369.201
|% 0,87
|
|ASELS
|18,68
|352.327.533
|% 0,81
|
|KRDMD
|3,42
|255.901.797
|% 0,29
|
|GARAN
|7,10
|216.662.297
|% -0,28
|
|HURGZ
|2,36
|145.584.514
|% -3,28
|
|KRDMD
|3,42
|255.901.797
|% 0,29
|
|HURGZ
|2,36
|145.584.514
|% -3,28
|
|SISE
|6,97
|403.369.201
|% 0,87
|
|ODAS
|2,82
|101.234.776
|% 1,08
|
|GARAN
|7,10
|216.662.297
|% -0,28
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7637
|7,7716
|% 0,33
|
|Euro
|9,0975
|9,1133
|% 0,17
|
|Sterlin
|9,9832
|10,0332
|% 0,37
|
|Frank
|8,3954
|8,4460
|% 0,01
|
|Riyal
|2,0614
|2,0717
|% 0,17
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.909
|2,54
|
|Altın Gr.
|477
|477
|2,09
|
|Cumhuriyet
|3.142
|3.190
|20,00
|
|Tam
|3.125
|3.204
|18,91
|
|Yarım
|1.511
|1.550
|9,15
|
|Çeyrek
|758
|775
|4,58
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,91
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,98
|0,06
|
|B. Petrol
|39,92
|39,92
|-1,01
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, TSKB, THYAO
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