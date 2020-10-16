Hazine ve Maliye Bakanlığı, 20 Ekim Salı günü 2 ihale gerçekleştirecek.
Hazine haftaya 2 ihale düzenleyecek
16.10.2020 12:59
Son güncelleme : 16.10.2020 13:02
AA
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, salı günü yapılacak ilk ihalede, 2 yıl (560 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.
İkinci ihalede ise 7 yıl (2387 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.
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|487
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|3.271
|19,00
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|3.285
|20,36
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|Yarım
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|1.589
|9,85
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|4,92
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|Gümüş.Ons
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