Hazine ve Maliye Bakanlığı, 22 Eylül Salı günü kira sertifikası satışı ve devlet tahvili ihracı gerçekleştirecek.
Hazine haftaya tahvil ihalesi yapacak
20.09.2020 12:39
Son güncelleme : 20.09.2020 12:48
AA
Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, salı günü 5 yıl (1820 gün) vadeli, TÜFE'ye endeksli kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.
Düzenlenecek ihalede ise 5 yıl (1967 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.
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En Düşük
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|222.307.219
|% 10,00
|
|ISATR
|307.986,80
|307.987
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.771,00
|1.194.511
|% 10,00
|
|SELGD
|3,63
|2.646.051
|% 10,00
|
|COSMO
|6,05
|1.480.798
|% 10,00
|
|MRSHL
|343,50
|25.516.523
|% -9,98
|
|CMBTN
|101,10
|28.576.963
|% -9,97
|
|DOKTA
|32,14
|24.305.353
|% -9,97
|
|CMENT
|35,56
|30.967.356
|% -9,97
|
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|66,00
|3.075.270
|% -9,96
|
|KRDMD
|3,24
|1.554.479.354
|% 3,18
|
|PETKM
|4,40
|1.007.731.118
|% 0,69
|
|HLGYO
|2,50
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|% 3,31
|
|VKGYO
|3,39
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|% 3,67
|
|DGKLB
|2,61
|470.569.938
|% -9,06
|
|KRDMD
|3,24
|1.554.479.354
|% 3,18
|
|HLGYO
|2,50
|692.002.693
|% 3,31
|
|PETKM
|4,40
|1.007.731.118
|% 0,69
|
|DGKLB
|2,61
|470.569.938
|% -9,06
|
|VKGYO
|3,39
|571.687.757
|% 3,67
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5593
|7,5616
|% 0,20
|
|Euro
|8,9283
|8,9900
|% 0,40
|
|Sterlin
|9,7585
|9,8074
|% -0,02
|
|Frank
|8,2838
|8,3337
|% 0,13
|
|Riyal
|2,0143
|2,0244
|% 0,43
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.950
|5,75
|
|Altın Gr.
|475
|475
|3,75
|
|Cumhuriyet
|3.153
|3.200
|22,00
|
|Tam
|3.142
|3.220
|23,68
|
|Yarım
|1.519
|1.558
|11,45
|
|Çeyrek
|762
|779
|5,73
|
|Gümüş.Ons
|26,74
|26,78
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|-0,02
|
|B. Petrol
|42,98
|42,98
|-0,33
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