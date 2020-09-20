Hazine haftaya tahvil ihalesi yapacak













AA

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, salı günü 5 yıl (1820 gün) vadeli, TÜFE'ye endeksli kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.

Düzenlenecek ihalede ise 5 yıl (1967 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.