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Hazine iç borçlanma stratejisini açıkladı

30.04.2020 17:45

Son güncelleme : 30.04.2020 18:32
Hazine ve Maliye Bakanlığı, mayıs-temmuz döneminde 52,4 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 89 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.



AA

Bakanlık, mayıs-temmuz dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre, Hazine söz konusu dönemde 52,4 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 89 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek. Bu dönemde dış borçlanma yapılmayacak.

Bakanlığın mayıs-temmuz dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisinde, mayısta 19,6 milyar liralık iç borç servisine karşılık 40 milyar liralık,  haziranda 12,3 milyar liralık iç borç servisine karşılık 22 milyar liralık,  temmuzda da 20,5 milyar liralık iç borç servisine karşılık 27 milyar liralık iç  borçlanma yapılması öngörülüyor.

Mayıstaki iç borçlanmanın 38,5 milyar lirasının piyasadan, 1,1 milyar  lirasının kira sertifikasından, 0,4 milyar lirasının kamuya satışlardan, haziran  ayındaki iç borçlanmanın 19,7 milyar lirasının piyasadan, 1,3 milyar lirasının  kira sertifikasından, 1 milyar lirasının kamuya satışlardan, temmuzdaki iç  borçlanmanın ise 25,6 milyar lirasının piyasadan, 1,5 milyar lirasının da kamuya  satışlardan oluşması bekleniyor.

Söz konusu dönemde dış borçlanmaya gidilmeyecek. Bu dönemde 19 tahvil ihalesi düzenlenecek, 3 hazine bonosu ve 1 kira  sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

Mayısta 37,4 milyar liralık, haziranda 27,9 milyar liralık, temmuzda  ise 23 milyar liralık ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 36 milyar lirası dış borç  servisinden oluşacak.

Öte yandan, nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2/B  satış gelirleri, TMSF'den sağlanan gelirler, devirli/garantili borç geri  dönüşleri, kasa banka değişimi ve kur farkı kalemlerini içeren borçlanma dışı  kaynakların da mayısta eksi 2,6 milyar lira, haziranda 5,9 milyar lira ve  temmuzda ise eksi 4 milyar lira olması öngörülüyor.






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