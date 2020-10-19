Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 ihale gerçekleştirecek.
Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek
19.10.2020 14:24
Son güncelleme : 19.10.2020 14:26
AA
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarınki ilk ihalede, 2 yıl (560 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak. İkinci ihalede ise 7 yıl (2387 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracına imza atılacak.
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|RAYSG
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|6.535.813
|% 10,00
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|SNGYO
|2,75
|105.617.314
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|
|BFREN
|908,70
|74.877.968
|% 10,00
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|MARTI
|1,76
|59.234.335
|% 10,00
|
|ARTI
|11,92
|1.264.021
|% -9,97
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|COSMO
|8,78
|473.549
|% -9,95
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|EMNIS
|33,84
|283.342
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|ORMA
|13,48
|274.312
|% -9,95
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|BALAT
|9,43
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|% -9,93
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|GARAN
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|1.642.365.803
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|650.973.425
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|509.864.933
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|GARAN
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|1.642.365.803
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|IHLGM
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|YKBNK
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|Satış
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|Dolar
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|Euro
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|Sterlin
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|Frank
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|Riyal
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|486,2640
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|14:10
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.913
|1.913
|13,42
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|Altın Gr.
|486
|486
|1,14
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|Cumhuriyet
|3.215
|3.263
|9,00
|
|Tam
|3.200
|3.279
|8,50
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|Yarım
|1.546
|1.586
|4,11
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|Çeyrek
|776
|793
|2,06
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|Gümüş.Ons
|24,79
|24,83
|0,66
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|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|0,14
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|B. Petrol
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