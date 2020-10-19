Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek













AA

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarınki ilk ihalede, 2 yıl (560 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak. İkinci ihalede ise 7 yıl (2387 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracına imza atılacak.