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Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek

19.10.2020 14:24

Son güncelleme : 19.10.2020 14:26
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 ihale gerçekleştirecek.



AA

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarınki ilk ihalede, 2 yıl (560 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak. İkinci ihalede ise 7 yıl (2387 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracına imza atılacak.


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