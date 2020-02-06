Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsinden tahvil ihracı için 4 finans kuruluşuna yetki verdi.
Hazine`den 4 finans kuruluşuna tahvil ihracı yetkisi
06.02.2020 16:19
Son güncelleme : 06.02.2020 16:19
AA
Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruda, 2020 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar
cinsinden 5 ve 10 yıl vadeli "çift dilim" ihraç gerçekleştirmek üzere Citi, Deutsche Bank, Societe Generale ve JP Morgan'a yetki verildiği kaydedildi.
16:03123.432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 1.110,85
|Açılış
|: 122.712
|
|Önceki Kapanış
|: 122.321
|
123.845
En Düşük
122.712
16:035,9909
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0105
|Açılış
|: 5,9880
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9850
|
5,9909
En Düşük
5,9757
16:036,5943
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0160
|Açılış
|: 6,5860
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5860
|
6,5974
En Düşük
6,5779
16:03301,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 2,19
|Açılış
|: 301,68
|
|Önceki Kapanış
|: 299,49
|
301,84
En Düşük
298,68
BIST En Aktif Hisseler
|AKMGY
|29,30
|4.321.331
|% 13,65
|
|VESTL
|16,47
|335.139.825
|% 11,43
|
|GYHOL
|29,36
|14.949.368
|% 9,96
|
|IZTAR
|3,35
|1.260.276
|% 9,84
|
|SAFKR
|2,82
|1.744.427
|% 9,73
|
|DOKTA
|64,05
|4.781.076
|% -14,94
|
|UMPAS
|0,60
|97.615
|% -9,09
|
|SALIX
|7,28
|61.357
|% -7,85
|
|ISBTR
|47.000,00
|635.500
|% -6,00
|
|TKNSA
|8,98
|2.226.605
|% -5,97
|
|THYAO
|14,91
|1.531.223.106
|% 2,05
|
|ODAS
|2,27
|617.071.309
|% 2,25
|
|SASA
|9,40
|587.747.905
|% -0,63
|
|SISE
|5,62
|532.260.134
|% 2,00
|
|YKBNK
|3,14
|420.087.944
|% 4,67
|
|ODAS
|2,27
|617.071.309
|% 2,25
|
|CEMAS
|1,25
|243.173.790
|% 2,46
|
|KRDMD
|2,97
|418.593.219
|% 2,41
|
|TEKTU
|1,75
|247.191.891
|% 3,55
|
|YKBNK
|3,14
|420.087.944
|% 4,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7465
|7,7853
|% 0,00
|
|Frank
|6,1230
|6,1599
|% 0,08
|
|Riyal
|1,5913
|1,5993
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.567
|1.567
|9,71
|
|Altın Gr.
|302
|302
|2,16
|
|Cumhuriyet
|1.995
|2.025
|13,00
|
|Tam
|1.989
|2.039
|13,63
|
|Yarım
|961
|986
|6,59
|
|Çeyrek
|482
|493
|3,29
|
|Gümüş.Ons
|17,78
|17,82
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,04
|
|B. Petrol
|55,09
|55,09
|-0,19
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