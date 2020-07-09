Hazine ve Maliye Bakanlığı, kurumsal yatırımcılara yönelik altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.
Hazine`den altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı
09.07.2020 15:21
Son güncelleme : 09.07.2020 15:22
AA
Bakanlığın internet sitesinden yapılan duyuruda, doğrudan satış yöntemiyle kurumsal yatırımcılara gerçekleştirilen 10 Temmuz 2020 valörlü, 9 Temmuz 2021 itfa tarihli altın
tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracına ilişkin bilgi verildi.
Buna göre, Bakanlık 6 ayda bir yüzde 0,75 kupon ödemeli 7 bin 97 kilogram altın karşılığı altın tahvili ile 6 ayda bir yüzde 0,75 kira ödemeli 5 bin 626 kilogram altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ihraç etti.
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|Altın Gr.
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|399
|0,10
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|Cumhuriyet
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|2.610
|4,80
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|4,90
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