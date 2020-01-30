Hazine ve Maliye Bakanlığı, kurumsal yatırımcılara yönelik altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.
Hazine`den altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı
30.01.2020 16:30
Son güncelleme : 30.01.2020 16:31
AA
Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bugün doğrudan satış yöntemiyle 3 Şubat 2020 valörlü, 31 Ocak 2022 itfa tarihli altın
tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı yapıldı.
Buna göre, 6 ayda bir yüzde 0,38 kupon ödemeli 13 bin 677 kilogram (995/1000 saflıkta) altın karşılığı altın tahvili ile 6 ayda bir yüzde 0,38 kira ödemeli 14 bin 652 kilogram (995/1000 saflıkta) altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.
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|KRSTL
|2,25
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|% -2,60
|
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|0,0000
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|% 0,00
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|Euro
|0,0000
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.580
|1.580
|3,23
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|Altın Gr.
|304
|304
|1,99
|
|Cumhuriyet
|2.011
|2.042
|20,00
|
|Tam
|2.001
|2.051
|19,48
|
|Yarım
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|992
|9,42
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|Çeyrek
|485
|496
|4,71
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|Gümüş.Ons
|17,74
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|0,20
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