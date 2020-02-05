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Hazine`den `değişim ihalesi` duyurusu

05.02.2020 11:41

Son güncelleme : 05.02.2020 11:41
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu ay 4 değişim ihalesi yapılacağını bildirdi.



AA

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 31 Ocak'ta  kamuoyuyla paylaşılan "Şubat-Nisan 2020 İç Borçlanma Stratejisi" çerçevesinde  şubat ayında değişim ihaleleri devam edecek.

Bu kapsamda, 10 Şubat'ta, 12 Şubat 2020 valörlü olmak üzere 1 değişken  faizli, 1 TÜFE'ye endeksli ve 2 kuponsuz senede ilişkin değişim ihaleleri  gerçekleştirilecek.

Değişim ihalelerinde, geri alınacak senetler için Türkiye Cumhuriyet  Merkez Bankası tarafından 10 Şubat'ta Resmi Gazete'de söz konusu senetlere  yönelik ilan edilecek gösterge niteliğindeki fiyatlar esas olacak.

Yatırımcılar, ihraç edilen senetler için fiyat teklifinde bulunacak ve  çoklu fiyat ihale yöntemi uygulanacak.

Rekabetçi olmayan teklif (ROT) ve ihale sonrası teklif yoluyla satış  yapılmayacak. Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi gereği, yalnızca piyasa yapıcı bankalar  katılımcı olabilecek.




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