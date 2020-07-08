Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün ihracatı arttı

08.07.2020 11:44

Son güncelleme : 08.07.2020 11:44
Türkiye`den geçen ay yapılan hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı 2019`un aynı dönemine göre yüzde 25 artışla 1 milyar 357 milyon 642 bin dolara yükseldi.



AA

AA muhabirinin, Uludağ İhracatçı Birliklerinden aldığı bilgiye göre, sektörün yılın ilk yarısındaki ihracatı, yeni tip corona virüs (Kovid-19)  salgınının etkisiyle 8 milyar 710 milyon 395 bin dolardan 6 milyar 987 milyon 196  bin dolara geriledi.

Haziran ayıyla başlayan normalleşme sürecinde ise hazır giyim ve  konfeksiyon sektörünün dış satımında ciddi artış görüldü.

Geçen ay 171 ülke, özerk bölge ile serbest bölgeye ürün gönderen  sektörün dış satımı 2019'un aynı dönemine göre yüzde 25 artarak 1 milyar 85  milyon 764 bin dolardan 1 milyar 357 milyon 642 bin dolara yükseldi.

En fazla dış satım Avrupa ülkelerine yapıldı. Almanya'ya ihracat,  sektörün toplam ihracatının yüzde 21'ini oluşturdu.

Geçen yılın haziran ayında Almanya'ya 215 milyon 811 bin dolarlık ürün  gönderilmişken 2020'nin aynı ayında bu rakam 285 milyon 492 bin dolara çıktı.

İhracatta ikinci sırada yer alan İngiltere'ye 127 milyon 133 bin  dolarlık dış satım yapıldı. Bu ülkeye ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre  yüzde 3,6 artış gösterdi.

Sektörün en fazla ürün gönderdiği ülkeler arasında üçüncü sırada yer  alan ABD'ye dış satımdaki artış dikkati çekti.

Geçen yılın haziran ayında 31 milyon 847 bin dolarlık ürün gönderilen  ABD'ye dış satım, bu yılın aynı ayında yüzde 213,5 artışla 99 milyon 830 bin  dolar oldu.

İSRAİL, ROMANYA VE KAZAKİSTAN'A İHRACATTA CİDDİ ARTIŞ

Sektörün önemli pazarlarından İsrail'e yapılan dış satım geçen yılın  aynı dönemine göre yüzde 110 artarak 19 milyon 585 bin dolardan 41 milyon 126 bin  dolara yükseldi.

Geçen ay Romanya'ya ihracat da neredeyse 2 katına çıktı. Bu ülkeye dış  satım 10 milyon 827 bin dolardan 20 milyon 581 bin dolara çıktı. Kazakistan'a ihracat da yüzde 117 artış göstererek 9 milyon 478 bin  dolardan 20 milyon 581 bin dolara yükseldi.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:29119.944
Değişim :  0,51% |  605,19
Açılış :  119.603  
Önceki Kapanış :  119.339  
En Yüksek
120.203 En Düşük
119.173
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKENT 228,90 1.965.525 % 10,00  
PEKGY 10,68 3.761.507 % 9,99  
LKMNH 8,73 40.915.785 % 9,95  
VKFYO 5,81 8.885.967 % 9,83  
BMELK 6,20 62.422 % 9,54  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5824 8,6255 % 0,05  
Frank 7,2636 7,3074 % 0,20  
Riyal 1,8245 1,8337 % 0,08  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.799 1.799 3,77  
Altın Gr. 397 397 0,80  
Cumhuriyet 2.570 2.590 6,30  
Tam 2.645 2.658 6,50  
Yarım 1.285 1.300 3,20  
Çeyrek 643 651 1,60  
Gümüş.Ons 18,34 18,40 0,10  
Gümüş Gr. 4,05 4,06 0,02  
B. Petrol 42,92 42,92 -0,16  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru