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Hizmet ihracatçılarından rekor gelir!

18.02.2020 13:45

Son güncelleme : 18.02.2020 13:45
Hizmet İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, 2019`da hizmet ihracatının 53,7 milyar dolar gelir getirebilmesinin, tüm üye sektörlerde başlatılan hedefli ve kararlı bir çalışmanın ve Ticaret Bakanlığı`nın destekleyici yaklaşımının bir sonucu olduğunu ifade etti.



AA

Hizmet İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı yaptığı yazılı açıklamada, hizmet ihracatı gerçekleştiren sektörlerin geçen yıl 53,7 milyar dolar gelir elde ederek Cumhuriyet tarihi  rekorunu kırdığını anımsattı.

Hizmet ihracatında yakalanan tarihi başarının, tüm üye sektörlerde başlatılan hedefli ve kararlı bir çalışmanın ve Ticaret Bakanlığı'nın  destekleyici yaklaşımının bir sonucu olduğunu vurgulayan Aycı, "Hizmetler sektörü hem artan ihracat geliriyle hem de 31,5 milyar dolar fazla vererek cari işlemler  dengesine olumlu yöndeki katkılarıyla ülke ekonomisinin itici gücü olabileceğini göstermiştir." ifadesini kullandı.

Aycı, hizmet ihracatı alanında faaliyet gösteren firmaların ülke ekonomisine neler katabileceğinin farkında olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Ticaret Bakanlığımızın da bize verdiği destekler sayesinde bu sonuç bizim için sürpriz olmadı. Geçen yılın aralık ayında düzenlediğimiz Hizmet  İhracatçıları Buluşması ve Ödül Töreni'nde Sayın Cumhurbaşkanımıza verdiğimiz sözü tutmuş olmanın da gururunu yaşamaktayız. Hizmet ihracatçılarının 2019'da  elde ettiği rekor gelir bizim için yeterli olmayacaktır. Sahip olduğumuz  potansiyelin farkındayız ve hem ülkemizin tanınırlığını artırmak hem de ekonomik anlamda çok daha fazla katkı sağlayarak yeni rekorlara imza atmak için sektörler  bazında stratejik planlama çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz."




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