Hizmet Üretici Fiyat Endeksi arttı















H-ÜFE (2017=100) 2020 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,34, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,57, bir önceki yılın aynı ayına göre %9,72 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,18 artış gösterdi.Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %14,11, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %6,75, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %5,82 artış, gayrimenkul hizmetlerinde %3,40 azalış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %11,16, idari ve destek hizmetlerinde %5,90 artış gerçekleşti.Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %2,16 , konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %0,23 , bilgi ve iletişim hizmetlerinde %2,00 artış, gayrimenkul hizmetlerinde %1,27 azalış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %0,54, idari ve destek hizmetlerinde %0,95 artış gerçekleşti.H-ÜFE sektörlerinden konaklama hizmetlerinde %7,41, seyahat acentesi, tur operatörü, diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili hizmetlerinde %6,87, gayrimenkul hizmetlerinde %3,40 azalış gerçekleşti. Buna karşılık posta ve kurye hizmetleri %25,03, depolama ve destek hizmetleri, taşımacılık için %23,51, bilimsel araştırma ve geliştirme hizmetleri %16,70 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.H-ÜFE sektörlerinden programcılık ve yayıncılık hizmetlerinde %4,06, reklamcılık ve piyasa araştırması hizmetlerinde %2,96, gayrimenkul hizmetlerinde %1,27 azalış gerçekleşti. Buna karşılık bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili hizmetleri %3,20, kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı hizmetleri %2,44, telekomünikasyon hizmetleri %2,28 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.