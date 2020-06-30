Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi arttı

30.06.2020 10:07

Son güncelleme : 30.06.2020 10:28
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) yıllık yüzde 9,72, aylık yüzde 1,34 arttı.



H-ÜFE (2017=100) 2020 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,34, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,57, bir önceki yılın aynı ayına göre %9,72 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,18 artış gösterdi.

ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİNDE H-ÜFE YILLIK %14,11 ARTTI

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %14,11, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %6,75, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %5,82 artış, gayrimenkul hizmetlerinde %3,40 azalış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %11,16, idari ve destek hizmetlerinde %5,90 artış gerçekleşti.

ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİNDE H-ÜFE AYLIK %2,16 ARTTI

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %2,16 , konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %0,23 , bilgi ve iletişim hizmetlerinde %2,00 artış, gayrimenkul hizmetlerinde %1,27 azalış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %0,54, idari ve destek hizmetlerinde %0,95 artış gerçekleşti.

YILLIK EN YÜKSEK AZALIŞ %7,41 KONAKLAMA HİZMETLERİNDE GERÇEKLEŞTİ

H-ÜFE sektörlerinden konaklama hizmetlerinde %7,41, seyahat acentesi, tur operatörü, diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili hizmetlerinde %6,87, gayrimenkul hizmetlerinde %3,40 azalış gerçekleşti. Buna karşılık posta ve kurye hizmetleri %25,03, depolama ve destek hizmetleri, taşımacılık için %23,51, bilimsel araştırma ve geliştirme hizmetleri %16,70 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

AYLIK EN YÜKSEK AZALIŞ %4,06 İLE PROGRAMCILIK VE YAYINCILIK HİZMETLERİNDE GERÇEKLEŞTİ

H-ÜFE sektörlerinden programcılık ve yayıncılık hizmetlerinde %4,06, reklamcılık ve piyasa araştırması hizmetlerinde %2,96, gayrimenkul hizmetlerinde %1,27 azalış gerçekleşti. Buna karşılık bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili hizmetleri %3,20, kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı hizmetleri %2,44, telekomünikasyon hizmetleri %2,28 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.









uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:13116.607
Değişim :  0,66% |  764,11
Açılış :  116.426  
Önceki Kapanış :  115.843  
En Yüksek
116.738 En Düşük
116.335
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
NATEN 21,22 6.485.278 % 9,95  
PRKAB 5,23 8.863.522 % 9,87  
VKFYO 3,28 3.278.137 % 9,33  
ATSYH 2,18 13.080 % 9,00  
USAK 1,69 21.646.051 % 8,33  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3860 8,4280 % -0,24  
Frank 7,1654 7,2086 % -0,17  
Riyal 1,8218 1,8310 % -0,02  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.773 1.773 0,27  
Altın Gr. 391 391 0,06  
Cumhuriyet 2.531 2.550 -0,40  
Tam 2.605 2.617 -0,40  
Yarım 1.265 1.280 -0,20  
Çeyrek 633 641 -0,10  
Gümüş.Ons 17,86 17,90 0,04  
Gümüş Gr. 3,94 3,95 0,01  
B. Petrol 41,62 41,62 -0,25  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru