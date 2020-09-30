Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi arttı

30.09.2020 11:28

Son güncelleme : 30.09.2020 11:30
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 4,02, yıllık bazda yüzde 16,93 artış gösterdi.



AA

Türkiye İstatistik Kurumu, ülke ekonomisinde üretimi yapılan hizmetlerin üretici fiyatlarını zaman içinde karşılaştırarak görülen değişimleri ölçmek için hazırlanan "Hizmet Üretici Fiyat Endeksi"nin ağustos ayı sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, H-ÜFE ağustosta bir önceki aya göre yüzde 4,02, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 19,82, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,93 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 11,56 artış kaydetti.

Endeks, yıllık bazda, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 22,21, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 19,49, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 5,96, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 11,88, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 18,54 artış gösterirken, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 4,56 azaldı.

Bir önceki aya göre endeks, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 3,64, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 5,96, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 0,31, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 15,4, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 1,27, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 4,6 arttı.

Yıllık bazda incelendiğinde H-ÜFE sektörlerinden gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 4,56, telekomünikasyon hizmetlerinde yüzde 3,23 azaldı.

Buna karşılık, depolama ve destek hizmetleri, taşımacılık yüzde 33,48, posta ve kurye hizmetleri yüzde 27,97, su yolu taşımacılığı yüzde 25,42 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kayıtlara geçti.

Aylık H-ÜFE verilerine bakıldığında programcılık ve yayıncılık hizmetleri yüzde 12, bilgi hizmetleri 1,12, bina ve çevre düzenleme (peyzaj) hizmetleri 0,46 azaldı.

Buna karşılık, gayrimenkul hizmetleri yüzde 15,4, konaklama hizmetleri yüzde 13,39, seyahat acentesi, tur operatörü, diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili hizmetler 9,86 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.


ETİKETLER
hizmetüreticifiyatendeks




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:151.131
Değişim :  0,71% |  7,93
Açılış :  1.129  
Önceki Kapanış :  1.123  
En Yüksek
1.134 En Düşük
1.129
BIST En Aktif Hisseler11:13
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 307,00 510.234 % 27,86  
IZTAR 8,69 3.195.359 % 10,00  
BALAT 9,24 744.698 % 10,00  
MERKO 12,00 1.402.788 % 9,99  
KAPLM 16,07 1.456.890 % 9,99  
daha fazla
11:13 Alış Satış %  
Dolar 7,7893 7,7951 % -0,28  
Euro 9,1300 9,1418 % -0,40  
Sterlin 9,9661 10,0161 % -0,45  
Frank 8,4339 8,4847 % -0,34  
Riyal 2,0726 2,0830 % -0,17  
daha fazla
11:13 Alış Satış %  
Altın Ons 1.887 1.887 -11,15  
Altın Gr. 474 474 -2,92  
Cumhuriyet 3.153 3.201 44,00  
Tam 3.141 3.220 45,06  
Yarım 1.518 1.558 21,79  
Çeyrek 761 779 10,90  
Gümüş.Ons 23,82 23,86 -0,34  
Gümüş Gr. 5,98 5,99 -0,09  
B. Petrol 41,27 41,27 -0,29  
Seans Raporu 11:13
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru