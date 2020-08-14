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Hollanda ekonomisi ikinci çeyrekte rekor düşüşle küçüldü

14.08.2020 12:36

Son güncelleme : 14.08.2020 12:58
Hollanda ekonomisinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle bu yılın ikinci çeyreğinde rekor bir düşüşle bir önceki çeyreğe göre yüzde 8,5 küçüldüğü bildirildi.



AA

Hollanda İstatistik Bürosu (CBS) 2020 yılının ikinci çeyreğine ait gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini yayınladı.

CBS tarafından yapılan açıklamada, yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,5 küçülen GSYH'nin ikinci çeyrekte ise bir öncekine göre yüzde 8,5 azaldığı belirtildi.

Bunun 1987 yılından beri yapılan hesaplamalarda bir çeyrekte yaşanan en sert düşüş olduğu ifade edilen açıklamada, geçen yılın aynı dönemine göre de GSYH’nin bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 9,3 küçüldüğü kaydedildi.

İkinci çeyrekte GSYH'deki düşüşün yarısından fazlasının, Kovid-19 krizi sürecinde yaşanan "hane halkı tüketim harcaması"ndaki keskin düşüşle bağlantılı olduğu ifade edilirken, yatırımlarda ve ticaret dengesinde de keskin bir düşüş yaşandığı aktarıldı.

Ticaret, ulaşım, yiyecek-içecek ve depolama endüstrisi, işletme hizmetleri endüstrisi ve sağlık sektöründeki düşük üretimin, yaşanan rekor küçülmede büyük pay sahibi olduğu ifade edildi.

En son sert düşüşün finansal krizin yaşandığı 2009 yılının ikinci çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,9 küçülmeyle görüldüğü hatırlatıldı.


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