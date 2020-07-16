Japon otomotiv üreticisi Honda`nın, Endonezya`daki 85 bin 25 aracını arıza nedeniyle geri çağırdığı bildirildi.
Honda, Endonezya`daki 85 bin 25 aracını geri çağırdı
16.07.2020 07:24
Son güncelleme : 16.07.2020 07:24
Jakarta Post gazetesinin haberine göre, Honda’nın Brio, Mobilio, Jazz, BR-V, HR-V, CR-V, City, Civic ve Accord modellerinin yakıt pompasında sorun tespit edildi.
Çağırma işleminin, ilgili modellerde 2017-2019 aralığında üretilen araçları kapsadığı ve araçlardaki arızalı parçaların ücretsiz değiştireceği belirtildi.
Honda, 2017’de Endonezya'daki 172 bin 874 aracını da hava yastığındaki arıza nedeniyle geri çağırmıştı.
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|TRKCM
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|GARAN
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|926.366.453
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|THYAO
|11,80
|864.859.225
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|EKGYO
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|TRKCM
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|TSKB
|1,27
|419.058.533
|% 0,00
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|SKBNK
|1,65
|539.868.128
|% 0,00
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|ODAS
|2,85
|774.914.197
|% 0,00
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|Alış
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|Dolar
|0,0000
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|0,0000
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|Sterlin
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|Frank
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|7,2725
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|Riyal
|1,8224
|1,8316
|% -0,13
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|Alış
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|Altın Ons
|1.809
|1.810
|-1,21
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|Altın Gr.
|399
|399
|-0,19
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|Cumhuriyet
|2.596
|2.618
|-0,70
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|Tam
|2.674
|2.687
|-0,70
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|Yarım
|1.298
|1.314
|-0,40
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|Çeyrek
|651
|658
|-0,20
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|Gümüş.Ons
|19,29
|19,32
|-0,11
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|Gümüş Gr.
|4,25
|4,26
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|B. Petrol
|43,55
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