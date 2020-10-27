HSBC`nin karı yüzde 35 azaldı















HSBC'nin 3'ncü çeyrekte vergi öncesi karı geçen yılın aynı dönemindeki 4,8 milyar dolardan 3,1 milyar dolar seviyesine geriledi. Analistler ise 2,07 milyar dolar kar bekliyorlardı.

3'ncü çeyrekte karın düşmesinde koronavirüs salgınının yol açtığı ekonomik kriz nedeniyle daha fazla kredi zarar karşılığı ayrılması etkili oldu.