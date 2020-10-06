Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği baş ekonomisti Brian Pearce, global hava yolu şirketlerinin 2020 yılının ikinci yarısında 77 milyar dolar daha harcama yolunda olduklarını ve hükümetlerin ücret desteği programlarının sona ermesi halinde daha fazla iflas ile karşı karşıya kalınacağını söyledi.
IATA: Desteğin sona ermesi daha fazla iflasa yol açar
06.10.2020 17:20
Son güncelleme : 06.10.2020 17:23
Gazetecilere açıklamalarda bulunan Pearce, "Şu anda konumuz yardım, özellikle ücret desteklemelerinin geri çekilmeye başlanıyor olması" diye konuştu.
IATA verilerine göre hava yolu şirketLeri 2020 ikinci çeyrekte pandemi nedeniyle 51 milyar dolar nakit harcamak zorunda kaldılar.
Havacılık sektörünün 2022 yılına kadar nakit akışında pozitife dönmesi beklenmiyor.
17:071.161
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,11
|Açılış
|: 1.165
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161
|
1.170
En Düşük
1.157
17:077,7750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0104
|Açılış
|: 7,7830
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7600
|
7,7933
En Düşük
7,7419
17:079,1695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0206
|Açılış
|: 9,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1929
En Düşük
9,1224
17:07479,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,78
|Açılış
|: 479,53
|
|Önceki Kapanış
|: 477,75
|
480,66
En Düşük
475,76
BIST En Aktif Hisseler17:07
|YAPRK
|85,80
|1.743.885
|% 10,00
|
|BEYAZ
|9,35
|13.627.833
|% 10,00
|
|INVEO
|31,90
|35.658.373
|% 10,00
|
|FORMT
|4,84
|38.593.705
|% 10,00
|
|DNISI
|10,56
|4.337.092
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.594,10
|1.989.904
|% -10,00
|
|ORMA
|12,60
|592.284
|% -10,00
|
|ROYAL
|4,32
|1.519.011
|% -10,00
|
|TKURU
|679,20
|824.549
|% -9,99
|
|DARDL
|24,16
|4.972.980
|% -9,99
|
|GARAN
|7,22
|1.769.022.371
|% 0,56
|
|ODAS
|3,32
|1.367.140.146
|% 9,93
|
|SISE
|6,89
|1.159.536.405
|% -1,85
|
|KRDMD
|3,48
|794.970.213
|% -0,57
|
|TURSG
|6,18
|759.291.946
|% 1,64
|
|ODAS
|3,32
|1.367.140.146
|% 9,93
|
|GARAN
|7,22
|1.769.022.371
|% 0,56
|
|ZOREN
|2,66
|606.381.568
|% 1,92
|
|KRDMD
|3,48
|794.970.213
|% -0,57
|
|EKGYO
|1,79
|352.826.503
|% 1,13
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7710
|7,7750
|% 0,13
|
|Euro
|9,1593
|9,1695
|% 0,23
|
|Sterlin
|10,0528
|10,1032
|% 0,03
|
|Frank
|8,4690
|8,5201
|% 0,21
|
|Riyal
|2,0676
|2,0779
|% 0,18
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.917
|3,25
|
|Altın Gr.
|479
|479
|1,03
|
|Cumhuriyet
|3.175
|3.223
|25,00
|
|Tam
|3.152
|3.231
|9,43
|
|Yarım
|1.524
|1.563
|4,56
|
|Çeyrek
|764
|781
|2,28
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,26
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|-0,06
|
|B. Petrol
|42,67
|42,67
|1,38
|