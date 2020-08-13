IEA küresel petrol talebi öngörüsünü düşürdü













DHA

IEA'nın yeni raporuna göre ajans, 2020 yılında küresel petrol talebinin günde ortalama 8.1 milyon ton düşüşle 91.9 milyon varile düşmesini bekliyor. IEA bu yeni öngörüsüyle, önceki rapordaki öngörüsünü günde ortalama 140,000 varil daha düşük düzeye çekmiş oldu.

IEA, 2021 yılı için küresel petrol talebi öngörüsünü de, önceki öngörüsünden 240,000 varil aşağıya çekerek günde ortalama 97.1 milyon varile indirdi.

IEA raporunda öngörüdeki azaltmaların, Covid-19 pandemisine bağlı olarak küresel petrol talebinde yaşanan zayıflama kaynaklı olduğu belirtildi.

Raporda, "Küresel düzeyde havayolu seyahatlerinde katedilen mesafe Nisan ayında yıllık bazda yüzde 80 azalmayı gösteriyordu; Temmuz ayına geldiğimizde bu azalmanın yüzde 67 düzeyinde olduğunu gördük" denildi ve eklendi: "Petrol tüketiminin en temel elemanları olan hava yolu ve karasal taşımacılık sektörleri, hala toparlanma çabasındalar."