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`İhracata kullanılan kredilerin oranı arttı`

24.06.2020 11:23

Son güncelleme : 24.06.2020 11:27
TİM Başkanı İsmail Gülle "Nisan ayında ihracata kullanılan kredilerin oranı yüzde 69’luk artışla 196 milyar TL seviyesine ulaştı" dedi.



AA

Gülle "Bugün itibarıyla, Haziran ayının 23'üncü gününe kadar olan  ihracatımız 9,1 milyar dolara ulaşarak, yüzde 34,3 gibi ciddi bir artış  yakaladı.

İş Bankası ile iş birliğimiz kapsamında ihracatçıya TL ve  yabancı para olmak üzere toplam 500 milyon dolarlık nakdi kredi paketi sunulacak" dedi.

Ayrıntılar geliyor...




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