TİM Başkanı İsmail Gülle "Nisan ayında ihracata kullanılan kredilerin oranı yüzde 69’luk artışla 196 milyar TL seviyesine ulaştı" dedi.
`İhracata kullanılan kredilerin oranı arttı`
24.06.2020 11:23
Son güncelleme : 24.06.2020 11:27
AA
Gülle "Bugün itibarıyla, Haziran ayının 23'üncü gününe kadar olan ihracatımız 9,1 milyar dolara ulaşarak, yüzde 34,3 gibi ciddi bir artış yakaladı.
İş Bankası ile iş birliğimiz kapsamında ihracatçıya TL
ve yabancı para
olmak üzere toplam 500 milyon dolarlık nakdi kredi paketi sunulacak"
dedi.
Ayrıntılar geliyor...
11:12114.608
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -730,50
|Açılış
|: 115.369
|
|Önceki Kapanış
|: 115.339
|
115.599
En Düşük
114.525
11:126,8596
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0140
|Açılış
|: 6,8690
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|Önceki Kapanış
|: 6,8690
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6,8609
En Düşük
6,8413
11:127,7518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0014
|Açılış
|: 7,7500
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|Önceki Kapanış
|: 7,7650
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7,7652
En Düşük
7,7404
11:12390,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,14
|Açılış
|: 390,42
|
|Önceki Kapanış
|: 389,28
|
390,92
En Düşük
388,97
BIST En Aktif Hisseler
|AKMGY
|33,06
|3.026.580
|% 9,98
|
|ULAS
|4,98
|11.233.536
|% 9,69
|
|EGCYO
|1,56
|67.394
|% 8,33
|
|ECZYT
|15,93
|55.424.497
|% 7,56
|
|YKGYO
|4,58
|48.124.430
|% 7,51
|
|YONGA
|24,30
|26.050
|% -10,00
|
|BMELK
|4,14
|35.016
|% -9,21
|
|DGKLB
|2,31
|117.145.549
|% -6,85
|
|IZMDC
|12,93
|3.326.924
|% -5,55
|
|YGYO
|0,81
|2.486.589
|% -4,71
|
|GUSGR
|4,72
|363.822.452
|% 3,28
|
|GARAN
|8,35
|355.596.341
|% -1,30
|
|KARSN
|2,84
|332.832.461
|% 4,03
|
|KRDMD
|3,00
|252.331.463
|% 1,35
|
|ECILC
|6,45
|243.610.064
|% 2,22
|
|KARSN
|2,84
|332.832.461
|% 4,03
|
|EKGYO
|1,91
|162.906.565
|% -1,55
|
|KRDMD
|3,00
|252.331.463
|% 1,35
|
|GUSGR
|4,72
|363.822.452
|% 3,28
|
|TSKB
|1,26
|73.680.581
|% -1,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5386
|8,5814
|% -0,09
|
|Frank
|7,2262
|7,2697
|% 0,13
|
|Riyal
|1,8228
|1,8319
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.772
|3,06
|
|Altın Gr.
|390
|390
|1,07
|
|Cumhuriyet
|2.532
|2.545
|6,90
|
|Tam
|2.598
|2.610
|7,10
|
|Yarım
|1.266
|1.277
|3,50
|
|Çeyrek
|635
|639
|1,70
|
|Gümüş.Ons
|17,87
|17,91
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,95
|-0,00
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|B. Petrol
|42,47
|42,47
|-0,16
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