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İhracata yönelik devlet yardımı işlemleri elektronik ortamda

02.09.2020 10:02

Son güncelleme : 02.09.2020 10:04
Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan yapılan ihracata yönelik devlet yardımlarına ilişkin işlemler Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden elektronik olarak da gerçekleştirilebilecek.



AA

Ticaret Bakanlığının "İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Yapılan Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan yapılan ihracata yönelik devlet yardımlarının harcanmasına ilişkin iş ve işlemlerin belgelendirilmesi, muhasebeleştirilmesi, belgelerin muhafazası ve ibrazı ile raporlanmasına ilişkin esasları düzenliyor.

Buna göre, destek ödemelerine ilişkin iş ve işlemlerin doğrudan Ticaret Bakanlığınca yürütülmesinin öngörüldüğü hallerde, başvuru sahipleri İhracat Genel Müdürlüğüne veya Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğüne ilgili destek mevzuatında belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde başvuracak. Destek ödemelerine ilişkin iş ve işlemlerin incelemeci kuruluşlar vasıtasıyla yapılmasının öngörüldüğü hallerde, başvuru sahipleri bu kurum ve kuruluşlara başvuruda bulunacak.

DYS üzerinden yapılan başvurularda bu sistemde bilgi ve belge kontrolü gerçekleştirilerek gerekli inceleme yapılacak. Destek ödemelerinden yararlanacak hak sahipleri ile destek tutarları, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu ödemelerine ilişkin tahakkuk listesine DYS üzerinde işlenecek. Bu sistem üzerinde oluşturulan tahakkuk listeleri fiziki olarak ayrıca iletilmeyecek.

Destek ödemesine ilişkin belgelerin başvuru sahibi tarafından DYS'ye veya elektronik imza uygulaması çerçevesinde otomasyon sistemlerine yüklenmesi durumunda, orijinal evrakların başvuru yapılan kurum ve kuruluşlara ibrazı aranmayacak.

Başvuru sahipleri tarafından DYS'ye veya elektronik imza uygulaması çerçevesinde otomasyon sistemlerine yüklenen destek ödemesine konu belgelerin eksiksiz bir şekilde muhafaza yükümlülüğü ve denetime karşı sorumluluğu, destek başvurusunda bulunulmasından itibaren 10 yıl boyunca başvuru sahibine ait olacak.

Kontroller de sistem üzerinden yapılacak

DYS'de düzenlenen ve ilgili genel müdürlüklere sistem üzerinden sunulan tahakkuk listeleri ile genel müdürlüklerce burada hazırlanan tahakkuk listelerinin tam ve eksiksiz doldurulduğuna ilişkin kontroller yine sistem üzerinde yapılacak ve tahakkuk listeleri Bakanlık tarafından DYS üzerinde elektronik imza ile imzalanarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına (TCMB) gönderilecek. DYS üzerinden iletilen tahakkuk listeleri fiziksel olarak ayrıca gönderilmeyecek. Tahakkuk listelerinin kontrolünde başka bilgi ve belge aranmayacak.

DYS'de hazırlanan tahakkuk listelerinde yer alan bilgilere istinaden tanzim edilen harcama talimatı, yapılacak destek ödemeleri için eksiksiz olarak düzenlenerek harcama yetkilisi tarafından imzalanacak.

DYS üzerinde elektronik imzayla oluşturulan ve iletilen tahakkuk listelerinde yer alan hak sahiplerine TCMB tarafından ödeme yapılacak.


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