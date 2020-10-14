Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

IKEA`dan önemli karar! Geri almaya hazırlanıyor

14.10.2020 11:06

Son güncelleme : 14.10.2020 12:03
Dünyanın en büyük mobilya şirketi olan IKEA, geri dönüşüm projesi kapsamında, eski mobilyaları geri almaya hazırlanıyor.



Gelecek ay uygulamaya konulacak proje ile, şirketin en çok satan raf ünitelerinden olan Billy isimli ürün ile birlikte bazı mobilyalar geri verilebilecek. Plan kapsamında, artık istenmeyen ve geri alınacağı açıklanan ürünler için değerinin yüzde 50'si kadar kupon verilecek ve bu kuponlar mağazalarda harcanabilecek.

BBC Türkçe'nin haberine göre; İsveç merkezli şirket, bu geri alma projesini, gelecek ay "Kara Cuma" ile eş zamanlı olarak hayata geçirmeye hazırlanıyor. IKEA'dan yapılan açıklamada girişimin "ölçüsüz tüketime karşı" bir farkındalık oluşturma amacı taşıdığı da kaydedildi.

Uluslararası çapta uygulamaya konulacak girişimde, mobilyaların geri alma değerleri, yıpranmışlıkları ile orantılı olarak belirlenecek.

27 ülkede hayata geçirilecek

Çiziği olmayan yeni ürünler için, satış fiyatının yüzde 50'si oranında kupon verilecek. Birçok çiziği olan ürünlere ise yüzde 30'a kadar. 27 ülkede hayata geçirilecek proje, üzerinde döşeme bulunmayan, raf üniteleri, sandalyeler, ayaklıklar ve yemek masası gibi ürünleri kapsayacak. IKEA'dan yapılan açıklamada, yeniden satılamayan tüm bu ürünlerin, geri dönüşüme sokulacağı kaydedildi.

Şirket, tüm mağazalarında, mobilyaların yeniden satışının yapıldığı, kullanılmış veya tamir edilmiş mobilya satışı yapılan alanlar oluşturmaya hazırlanıyor. 1948 yılında ilk koleksiyonunu sunan şirketin, bazı nostaljik ürünleri yüksek miktarlara el değiştirebiliyor. Şirket, Edinburgh ve Glasgow şehirlerinde yeniden satış girişimini test ediyordu.


ETİKETLER
IKEAson habergeri dönüşüm




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:511.182
Değişim :  0,61% |  7,18
Açılış :  1.177  
Önceki Kapanış :  1.175  
En Yüksek
1.183 En Düşük
1.173
BIST En Aktif Hisseler11:49
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ESEN 12,43 704.483 % 10,00  
KERVN 2,42 4.770.539 % 10,00  
POLTK 356,60 2.233.137 % 9,99  
DAGHL 14,64 2.383.919 % 9,99  
BALAT 13,10 3.143.345 % 9,99  
daha fazla
11:49 Alış Satış %  
Dolar 7,9471 7,9500 % 0,39  
Euro 9,3323 9,3367 % 0,33  
Sterlin 10,2233 10,2746 % 0,10  
Frank 8,6552 8,7073 % 0,40  
Riyal 2,1112 2,1218 % 0,31  
daha fazla
11:49 Alış Satış %  
Altın Ons 1.899 1.900 8,26  
Altın Gr. 485 485 3,37  
Cumhuriyet 3.191 3.239 6,00  
Tam 3.196 3.275 19,82  
Yarım 1.545 1.584 9,59  
Çeyrek 775 792 4,79  
Gümüş.Ons 24,20 24,24 0,07  
Gümüş Gr. 6,19 6,20 0,05  
B. Petrol 42,47 42,47 0,03  
Seans Raporu 11:49
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru