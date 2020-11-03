Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

IMF: G20 ülkeleri finansal destekleri sürdürmeli

03.11.2020 12:49

Son güncelleme : 03.11.2020 12:54
Uluslararası Para Fonu (IMF) G20 ülkelerini, "bireyler, iş dünyası ve sağlık sektörüne" yönelik finansal destekleri ara vermeden sürdürmelerini önerdi ve bu yapılmadığı durumda ekonomik krizin "daha da derinleşebileceği" uyarısı yaptı.



AA

IMF'den yapılan açıklamada, desteklerin zamansız bir şekilde sonlandırılması durumunda geçim sıkıntısının derinleşebileceği ve iflasların daha da genişleyerek artabileceğine dikkat çekildi ve bunun da krizden toparlanma sürecini baltalayabileceği vurgulandı ve eklendi:

"Güçlü, sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı büyümeye giden yol uzun ve zor olacak. Şimdi daha iyi bir gelecek inşa etmek için akıllıca harcama ve birlikte çalışma zamanı."

IMF'nin daha önce açıkladığı öngörülerine göre, küresel ekonomi bu yıl yüzde 4.4 küçülecek ve pandemi öncesi dönem düzeylerine 2022 öncesinde dönülemeyecek.


ETİKETLER
IMFg20finans




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:381.137
Değişim :  0,26% |  2,92
Açılış :  1.139  
Önceki Kapanış :  1.134  
En Yüksek
1.145 En Düşük
1.133
BIST En Aktif Hisseler12:38
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BALAT 7,59 239.548 % 10,00  
BRKO 1,65 1.496.720 % 10,00  
MEGAP 12,32 498.948 % 10,00  
MEGAP 12,32 498.948 % 10,00  
PKENT 650,10 62.410 % 10,00  
daha fazla
12:38 Alış Satış %  
Dolar 8,4806 8,4854 % 0,54  
Euro 9,9198 9,9255 % 1,04  
Sterlin 10,9751 11,0301 % 0,98  
Frank 9,2185 9,2741 % 0,83  
Riyal 2,2539 2,2652 % 0,45  
daha fazla
12:38 Alış Satış %  
Altın Ons 1.899 1.899 3,46  
Altın Gr. 517 517 2,59  
Cumhuriyet 3.422 3.473 23,00  
Tam 3.408 3.493 25,90  
Yarım 1.647 1.690 12,53  
Çeyrek 826 845 6,26  
Gümüş.Ons 24,18 24,22 0,11  
Gümüş Gr. 6,58 6,60 0,05  
B. Petrol 39,97 39,97 1,00  
Seans Raporu 12:38
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru